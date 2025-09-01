Επιστροφή στη Βαρκελώνη λόγω καιρού για το παγκόσμιο καραβάνι που ταξιδεύει στη Γάζα

Στη Βαρκελώνη, λόγω των επιδεινωμένων καιρικών συνθηκών, επέστρεψαν ορισμένα σκάφη του Global Summud Flotilla, της νέας παγκόσμιας πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχει με δικό της πλοίο και η Ελλάδα, που στοχεύει στο «να σπάσει ο αποκλεισμός» της Γάζας.

Τα πλοία του Global Summud Flotilla επέστρεψαν -την Κυριακή- στις ακτές της Μεσογείου λίγες ώρες μετά την αναχώρησή τους, καθώς ο επιδεινωμένος καιρός δεν βοηθούσε στο να αποπλεύσουν με ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκόσμια πρωτοβουλία συμμετέχουν 20 πλοία απ' όλο τον κόσμο, τα οποία μεταφέρουν τόνους τροφίμων, φαρμάκων και άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που πολιορκείται από το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

🔴La Flotilla que anava cap a la Franja de Gaza torna a Barcelona per mal temps



🌧️La Flotilla Global Summud va tornar aquest diumenge a la nit a Barcelona per condicions climatològiques adverses https://t.co/DDJlERUFco — ElNacional.cat (@elnacionalcat) September 1, 2025

«Λόγω μη ασφαλών καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήσαμε μια δοκιμή απόπλευσης και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι μέχρι να περάσει η καταιγίδα», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

«Κοινώς, καθυστερούμε την αναχώρησή μας, για να αποφύγουμε τυχόν κινδύνους επιπλοκών με τα μικρότερα σκάφη» σημείωσε, επίσης, η ομάδα που αποσκοπεί να μοιράσει τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Μεταξύ των σκαφών που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν ήταν αυτά που μετέφεραν την απερχόμενη δήμαρχο της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και τον δημοτικό σύμβουλο της Βαρκελώνης Τζόρντι Κορόνας, και τη Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι καπετάνιοι των σκαφών πρόκειται να συναντηθούν ξανά σήμερα, για να αποφασίσουν εάν θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους αργότερα μέσα στην ημέρα.



