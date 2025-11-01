Επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία: Αναφορές για πολλαπλούς τραυματίες σε τρένο

Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία, με τον δράστη να ξεκινά το μακελειό του σε τρένο έξω από το Πίτερσμπορο.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε τρένο προς το Χάντινγκτον, «όπου πολλά άτομα μαχαιρώθηκαν», μεταφέρει το Sky News.

Όλες οι γραμμές γύρω από τον σταθμό Χάντιντον έχουν αποκλειστεί λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με τον London North Eastern Railway. Αναμένεται σημαντική συμφόρηση μέχρι το τέλος της ημέρας.

BREAKING: British Transport Police say two people have been arrested after multiple people were stabbed on a train to Huntingdon.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/eed84E0rIT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z2wJL8ZPDt — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Βρετανία: Αποκλείστηκε ο σταθμός, πολλά άτομα στο νοσοκομείο

Ο σταθμός Χάντινγκτον είναι κλειστός και δεν θα υπάρχουν τρένα που να φτάνουν εδώ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι νεωτέρας, αναφέρει η Thameslink.

Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο του περιστατικού, σύμφωνα με την αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ. «Μας κάλεσαν στις 7:39 μ.μ. με αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί σε ένα τρένο».

«Ένοπλοι αξιωματικοί παρευρέθηκαν και το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, όπου συνελήφθησαν δύο άνδρες. Αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το περιστατικό συνεχίζεται και η A1307 έχει κλείσει καθώς πλησιάζετε στο κέντρο της πόλης», αναφέρεται ακόμα.

#BREAKING: At least a dozen ambulances responding to train stabbing in Huntingdon, UK https://t.co/lhNkf4O6xV pic.twitter.com/NQC03WlIRE — Rapid Report (@RapidReport2025) November 1, 2025