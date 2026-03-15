Επίθεση σε ιταλικό drone στο Κουβέιτ – Ταγιάνι: «Δεν θα μας φοβίσουν, οι αποστολές μας συνεχίζονται»

Ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, επλήγη και καταστράφηκε σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε με drone, σε στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συγκεκριμένη βάση σταθμεύουν ιταλικά και αμερικανική αεροσκάφη και drone. Όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας, δεν υπάρχουν τραυματίες, διότι το σύνολο του προσωπικού είχε μετακινηθεί εγκαίρως σε καταφύγιο. Μεγάλο μέρος του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, δε, εγκατέλειψε τη βάση τις τελευταίες ημέρες, για λόγους ασφαλείας.
«Οι αποστολές μας συνεχίζονται, δεν πρόκειται να μας φοβίσουν. Μειώνουμε το προσωπικό μας το οποίο βρίσκεται στις βάσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά πρόκειται να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει» δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.
