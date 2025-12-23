Επίθεση στην παραλία του Μποντάι: «Θαύμα», λέει η οικογένεια του 22χρονου που επέζησε μετά από σφαίρα στο κεφάλι

Η αιματηρή επίθεση στην Αυστραλία, στην παραλία του Μποντάι, άφησε πίσω της δεκάδες θύματα. Ένας εκ των τραυματιών ήταν και ο αστυνομικός που δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι του, ο οποίος σήμερα (23/12) πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η οικογένεια του 22χρονου αστυνομικού χαρακτήρισε την επιστροφή του στο σπίτι ως «θαύμα».

«Ως οικογένεια, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο — το να έχουμε τον Τζακ μας στο σπίτι, ειδικά για τα Χριστούγεννα, μοιάζει πραγματικά με θαύμα», ανέφερε η οικογένεια Χίμπερτ όπως επισημαίνει το NBC NEWS.

Αυστραλία: Η στιγμή που ο 22χρονος δέχεται σφαίρα

Ο Χίμπερτ περιπολούσε στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του κατά βάση εβραϊκού πλήθους, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους στις 14 Δεκεμβρίου, στη φονικότερη ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ήταν αστυνομικός μόλις τέσσερις μήνες και τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον ώμο. Παρά τα τραύματά του, ο Χίμπερτ συνέχισε να βοηθά άλλους, ανέφερε η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, αν και «θαυματουργικά» επέζησε, έχασε το ένα του μάτι, πρόσθεσε το σώμα.



Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η οικογένεια του αστυφύλακα Σκοτ Ντάισον, άλλου θύματος της επίθεσης, που είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα μετά το συμβάν, δήλωσε ότι ξύπνησε την Τρίτη.



Ο 25χρονος είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις σχεδόν καθημερινά από την ημέρα της επίθεσης, σύμφωνα με την οικογένειά του. «Υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος στην ανάρρωσή του, αλλά αυτό είναι ένα θετικό σημάδι», πρόσθεσαν.



Οι έρανοι για τον Χίμπερτ και τον Ντάισον έχουν συγκεντρώσει πάνω από 400.000 δολάρια ο καθένας. Πέντε άτομα παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.



