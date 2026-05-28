Επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαιώνει τα νέα πλήγματα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγειραν «απειλή» κι έπληξαν βάση ελέγχου drones στο νότιο Ιράν, ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ΜΜΕ· πρόκειται για τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή για τις (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική (θαλάσσια) κίνηση», ανέφεραν το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν αμερικανούς αξιωματούχους. Πλήγματα στο έδαφος, κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, απέτρεψαν την απογείωση πέμπτου οχήματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Νωρίτερα, περί τη 01:30 (ώρα Ελλάδας), το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα Στενά του Ορμούζ.

Στις αρχές της εβδομάδας, μέσα ενημέρωσης στο Ιράν αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου.