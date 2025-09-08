Έριν Πάτερσον: Ισόβια στη φυλακή η δολοφόνος με τα μανιτάρια - Το «σκοτεινό» κίνητρο

Η Έριν Πάτερσον, η διαβόητη δολοφόνος με τα μανιτάρια, καταδικάστηκε σήμερα (8/9) στην Αυστραλία σε ισόβια κάθειρξη 33 ετών χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης.

Είχε κριθεί ένοχη τον Ιούλιο για τη δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός ακόμη σε οικογενειακό γεύμα το 2023, όπου τους σέρβιρε μοσχάρι Γουέλινγκτον, γεμάτο τοξικά μανιτάρια.

Αρχικά, η Erin Trudi Scutter, είχε μια πολυποίκιλη καριέρα, ως λογίστρια, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και εργαζόμενη σε υπηρεσίες προστασίας των ζώων - όπου, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γνώρισε τον σύζυγό της, Simon Patterson.

Ποια είναι η Έριν Πάτερσον

Στο δικαστήριο, ο Σάιμον μίλησε για εκείνη ως μια «αρκετά πνευματώδη», «αστεία» και «πολύ έξυπνη» γυναίκα – και για μια φιλία που σιγά σιγά μετατράπηκε σε ρομαντική.

Παντρεύτηκαν το 2007 και απέκτησαν το πρώτο τους από τα δύο παιδιά λίγο αργότερα. Και παρόλο που χώρισαν το 2015, παραμένουν παντρεμένοι μέχρι σήμερα - παρά αυτό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ως μια συχνά τεταμένη σχέση.

Η Έριν βοηθούσε στην εκκλησία που πήγαινε ο Σάιμον, επιμελούνταν ένα τοπικό ενημερωτικό δελτίο της κοινότητας και - όπως ακούστηκε στη δίκη - συμμετείχε σε ομάδες πραγματικού εγκλήματος στο Facebook.

Οικονομικά, η Έριν είπε στο δικαστήριο ότι ήταν πολύ άνετα. Το δικαστήριο άκουσε για μεγάλες κληρονομιές από συγγενείς της και ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων - συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού όπου σέρβιρε το μοιραίο γεύμα.

Η Έριν είπε στο δικαστήριο ότι στις αρχές του 2023, είχε γίνει δεκτή σε ένα πρόγραμμα νοσηλευτικής και μαιευτικής, το οποίο είχε επιλέξει να αναβάλει για ένα χρόνο.

Έριν Πάτερσον - Αόριστο ακόμα το κίνητρο

Τρία άτομα πέθαναν λίγο μετά το μοιραίο γεύμα με τα άκρως τοξικά μανιτάρια. Τα πρώην πεθερικά της Πάτερσον, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, και οι δύο 70 ετών, και η αδερφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, 66 ετών. Ο σύζυγος της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον, επέζησε αφού βρισκόταν σε τεχνητό κώμα για εβδομάδες.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Πάτερσον σέρβιρε σκόπιμα τα τοξικά μανιτάρια. Εκείνη δήλωσε αθώα, λέγοντας ότι αυτό δεν έγινε ακούσια. Το μόνο που έλειπε από την υπόθεση ήταν ένα κίνητρο, κάτι βασικό για την υπεράσπιση της Πάτερσον.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Πάτερσον είχε πλαστογραφήσει μια διάγνωση καρκίνου για να πείσει τους επισκέπτες να έρθουν στο σπίτι της, στη συνέχεια τους δηλητηρίασε και προσποιήθηκε ότι ήταν άρρωστη για να μην κινήσει υποψίες.

Παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα στην αστυνομία και το ιατρικό προσωπικό σχετικά με την αναζήτηση άγριων μανιταριών, την απόκρυψη ενός αφυγραντήρα τροφίμων που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία του γεύματος και το επανειλημμένο σκούπισμα του κινητού της τηλεφώνου - όλα αυτά αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής της, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Αρνήθηκε επανειλημμένα ότι έβαλε σκόπιμα τους δηλητηριώδεις μύκητες. Είπε επίσης στο δικαστήριο ότι υπέφερε από βουλιμία εδώ και χρόνια και ότι έκανε εμετό μετά το γεύμα με μοσχάρι Γουέλινγκτον - κάτι που, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισής της, εξηγεί γιατί δεν αρρώστησε τόσο πολύ.

Το ψέμα ότι είχε καρκίνο οφειλόταν στο ότι ντρεπόταν για τα σχέδιά της να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους, είπε η κα Πάτερσον. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είπε στις αρχές την αλήθεια για το χόμπι της που ήταν η συλλογή μανιταριών, επειδή φοβόταν ότι μπορεί να την κατηγορούσαν για τους θανάτους των συγγενών της.

Τελικά, μετά από μια εβδομάδα σκέψεων, το δικαστήριο αποφάσισε: να επιβάλει τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις.

Πηγή: BBC

