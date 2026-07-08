Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταραχθεί η συνοχή της Συμμαχίας, στάθηκε ιδιαίτερα στην άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση στις χώρες της Συμμαχίας που είναι μέλη της ΕΕ, να μην αποκλείουν τα μη-μέλη της ΕΕ από τα αμυντικά σχέδια, γεγονός που αποτελεί σαφής αναφορά στο αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές αμυντικές χρηματοδοτήσεις SAFE και Rearm.

Αναλυτική ήταν και η αναφορά του στους στρατηγικούς στόχους του ΝΑΤΟ, καθώς τόνισε την ανάγκη άρσης των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων σε επίπεδο κυβερνήσεων αλλά και βιομηχανίας.

Μιλώντας στην Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία έχει λάβει τα απαιραίτητα μέτρα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών της, προκειμένου να φτάσουν το 3,5% πριν το 2030, ενώ ήδη έχει επιτευχθεί το 1,5%. Σημείωσε δε την υψηλή κατάταξη της Τουρκίας, καθώς συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

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Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την πρόβλεψη πρόσθετου προϋπολογισμού ύψους 24 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος «Χαλύβδινος Θόλος».

Η Τουρκία διαθέτει επίσης τον μεγαλύτερο χερσαίο στόλο στην Ευρώπη, ενώ συμμετέχει ενεργά σε αποστολές και ασκήσεις σε περιοχές όπως το Κόσοβο, η Μαύρη Θάλασσα και οι Βαλτικές χώρες.

Θετικός στις πρωτοβουλίες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ επισήμανε πως θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική και διπλωματική βοήθεια, διατηρώντας παράλληλα γέφυρες με την Ρωσία.

Αναφορικά με το Ιράν σημείωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ. Επιπλέον, στάθηκε και στην στάση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί διαρκώς για την επίτευξη ειρήνης με το Ιράν.

Τελικά, ευχαρίστησε την στάση των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας και επανέλαβε την στήριξη στη λύση των δύο κρατών στην Μέση Ανατολή, ενώ κάλεσε σε τα μέλη του ΝΑΤΟ πλήρη συμμαχική συνεργασία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.