Ανάλυση CNN: Τα πέντε μεγάλα γεωπολιτικά «παραμύθια» του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σε ένα πραγματικό ρεσιτάλ ανακριβειών και παραποίησης της γεωπολιτικής πραγματικότητας εξελίχθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη σε μια σειρά από εντυπωσιακούς, αλλά απολύτως αβάσιμους ισχυρισμούς. Αντί να εστιάσει στη συνοχή της Συμμαχίας, επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο θεωρίες που έχουν ήδη διαψευστεί κατηγορηματικά.

Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει παρασάγγας από το αφήγημα του προέδρου. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα διεθνών οργανισμών και αναλύσεις μεγάλων δικτύων (όπως το CNN), τα στοιχεία που παρουσίασε καταρρέουν υπό το βάρος του διασταυρωμένου ρεπορτάζ.

Ας ξετυλίξουμε το νήμα αυτής της ρητορικής, αναλύοντας τα πραγματικά γεγονότα πίσω από τις πέντε πιο «φλογερές» δηλώσεις.

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1. Το «φάντασμα» της απειλής στη Γροιλανδία

Ο ισχυρισμός: Η Γροιλανδία είναι «ασφυκτικά περικυκλωμένη από κινεζικά και ρωσικά πολεμικά πλοία», γεγονός που δικαιολογεί την ανάγκη για αμερικανικό έλεγχο.

Η πραγματικότητα: Ανυπόστατο σενάριο. Η δανική κυβέρνηση και ο διοικητής των αμυντικών δυνάμεων της Αρκτικής δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν έχει εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος ξένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

2. Ο μύθος των «απλήρωτων χρεών»

Ο ισχυρισμός: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «χρωστούν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ» και το ταμείο του ΝΑΤΟ έχει αδειάσει.

Η πραγματικότητα: Διαστρέβλωση της λειτουργίας της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ δεν είναι συνδρομητική λέσχη. Η δέσμευση του 2% του ΑΕΠ αφορά τις εγχώριες αμυντικές δαπάνες κάθε χώρας για τον εκσυγχρονισμό του στρατού της και όχι κάποιο «χρέος» προς την Ουάσιγκτον.

3. Η «μυστική συμφωνία» για S-400 και F-35

Ο ισχυρισμός: Επιτεύχθηκε μια «μυστική συμφωνία» με την Άγκυρα, η οποία λύνει το πρόβλημα των ρωσικών πυραύλων S-400 και επιστρέφει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Η πραγματικότητα: Θεσμικά αδύνατον. Οι αμερικανικές κυρώσεις (CAATSA) παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Το Κογκρέσο διατηρεί σκληρή, διακομματική στάση, ξεκαθαρίζοντας ότι καμία επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 δεν μπορεί να γίνει όσο οι S-400 βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος.

4. Η «μοναχική» ήττα του ISIS

Ο ισχυρισμός: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξόντωσαν τον ISIS στη Μέση Ανατολή εντελώς μόνες τους και σε χρόνο μηδέν».

Η πραγματικότητα: Παραποίηση της ιστορίας. Η εδαφική κατάρρευση του ISIS ήταν αποτέλεσμα πολυετούς δράσης ενός διεθνούς συνασπισμού 80 και πλέον κρατών. Μάλιστα, το βαρύτερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές στο έδαφος δεν το πλήρωσαν οι ΗΠΑ, αλλά οι Κούρδοι μαχητές (SDF).

5. Τα «Τρισεκατομμύρια» του Εμπορικού Ελλείμματος

Ο ισχυρισμός: Οι ευρωπαϊκές χώρες «κλέβουν τις ΗΠΑ στο εμπόριο, δημιουργώντας ελλείμματα τρισεκατομμυρίων».

Η πραγματικότητα: Δημιουργική λογιστική. Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ διαψεύδουν τα νούμερα. Αν και υπάρχει έλλειμμα στα αγαθά, οι ΗΠΑ διατηρούν τεράστιο πλεόνασμα στις υπηρεσίες (τεχνολογία, χρηματοοικονομικά), καθιστώντας τη συνολική εμπορική σχέση με την ΕΕ εξαιρετικά ισορροπημένη.