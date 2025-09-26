Εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού των ΗΠΑ από όλο τον κόσμο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα απευθυνθεί σε ανώτατους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από όλον τον κόσμο, τους οποίους κάλεσε να μεταβούν στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου αυτήν την εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση, λέγοντας: «Μου αρέσει. Νομίζω είναι υπέροχο».

Παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί ο Χέγκσεθ έδωσε εντολή σε στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να μεταβούν εσπευσμένα σε στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια, για μια ασυνήθιστη συνάντηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

«Θα είμαι εκεί εάν με θέλουν, αλλά προς τι τόση μεγάλη φασαρία;», σχολίασε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θυμηθείτε, είμαι ο πρόεδρος της ειρήνης», συνέχισε. «Δεν είναι ωραίο που τόσοι άνθρωποι θα έρθουν από όλον τον κόσμο για να βρεθούν μαζί μας;», συμπλήρωσε.

Αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε πως αρκετοί αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι «πολύ ανήσυχοι» καθώς «δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται».

Εικάζεται πως η ασυνήθιστη συνάντηση τόσων αξιωματικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σχετίζεται με την άνευ προηγουμένου αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ που έχει ξεκινήσει ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.