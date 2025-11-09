Έτοιμος να πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ότι μια τέτοια επικοινωνία είναι σημαντική.
«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί» δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο RIA Novosti.
