Europol: Ξηλώθηκε κύκλωμα call center απάτης 50 εκατ. ευρώ – Θύματα και Έλληνες

Μεγάλο πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης με έδρα την Αλβανία κατάφεραν οι αρχές της Αυστρίας και της Αλβανίας, με τη στήριξη της Europol και της Eurojust, έπειτα από πολυετή και συντονισμένη έρευνα. Η επιχείρηση, που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων, σε εκτεταμένες έρευνες και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να διαχειριζόταν πολλαπλά «call centers» στα Τίρανα, εκτιμάται ότι προκάλεσε οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, με θύματα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις ήταν πλήρως οργανωμένες και λειτουργούσαν με δομή που θύμιζε νόμιμη επιχείρηση, με σαφή ιεραρχία, κατανομή ρόλων και εξειδικευμένα τμήματα.

Απάτες με «επενδύσεις» και ψεύτικους συμβούλους

Τα θύματα προσελκύονταν μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω διαδικτυακών αναζητήσεων, με δέλεαρ υψηλές αποδόσεις από υποτιθέμενες επενδύσεις. Μετά την εγγραφή τους σε ψεύτικες πλατφόρμες, αναλάμβαναν δράση οι λεγόμενοι «agents», οι οποίοι παρουσιάζονταν ως επενδυτικοί σύμβουλοι ή χρηματιστές.

Παράνομο τηλεφωνικό κέντρο στην Αλβανία | Europol

Οι «agents» διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας συχνά λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτούν πλήρη έλεγχο στις συσκευές τους. Με συνδυασμό τεχνικών πειθούς και ψυχολογικής πίεσης, τους έπειθαν να επενδύουν συνεχώς περισσότερα χρήματα. Στην πραγματικότητα, τα ποσά δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά κατευθύνονταν σε ένα σύνθετο διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.

«Επιχείρηση» με 450 εργαζόμενους

Τα call centers λειτουργούσαν σε ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία εξειδικευμένη σε συγκεκριμένη γλώσσα — μεταξύ αυτών γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά — ώστε να στοχεύουν διαφορετικές αγορές και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Η οργάνωση αριθμούσε έως και 450 εργαζόμενους και διέθετε πλήρη εταιρική δομή, με τμήματα προσέλκυσης πελατών (conversion agents), εξυπηρέτησης (retention agents), καθώς και ομάδες διοίκησης, οικονομικών, πληροφορικής και ανθρώπινου δυναμικού. Κάθε ομάδα είχε επικεφαλής, ενώ τη συνολική λειτουργία συντόνιζε μάνατζερ ανά call center.

Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μισθό περίπου 800 ευρώ τον μήνα, καθώς και προμήθειες για κάθε «επιτυχημένη» απάτη, που καταβάλλονταν εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Διπλή εξαπάτηση των θυμάτων

Πέρα από την αρχική απάτη, οι δράστες επαναπροσέγγιζαν θύματα που είχαν ήδη χάσει χρήματα, προσφέροντας δήθεν υπηρεσίες ανάκτησης των κεφαλαίων τους. Τα θύματα καλούνταν να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν αρχικά 500 ευρώ, πέφτοντας ξανά θύματα εξαπάτησης.

Η διεθνής επιχείρηση και τα ευρήματα

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 από τις αυστριακές αρχές, λόγω μεγάλου αριθμού θυμάτων στη Βιέννη. Τον Απρίλιο του 2024, μέσω της Europol, ζητήθηκε συνδρομή από τις αλβανικές αρχές για τον εντοπισμό IP διεύθυνσης που συνδεόταν με τους δράστες, οδηγώντας στην έναρξη ποινικής έρευνας στην Αλβανία.

Με τη στήριξη της Eurojust συγκροτήθηκε κοινή ερευνητική ομάδα (JIT), η οποία κατέληξε σε συντονισμένη επιχείρηση στις 17 Απριλίου 2026 στα Τίρανα. Κατά τις εφόδους σε τρία call centers και εννέα κατοικίες κατασχέθηκαν:

891.735 ευρώ σε μετρητά

443 υπολογιστές

238 κινητά τηλέφωνα

6 φορητοί υπολογιστές

πλήθος αποθηκευτικών μέσων και ψηφιακών δεδομένων



Τα θύματα εντοπίζονται σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς, μεταξύ άλλων σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Europol υποστήριξε επιχειρησιακά τη δράση, συμβάλλοντας στην ασφαλή συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, ενώ δημιουργήθηκε και ειδικό Virtual Command Post για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Eurojust συντόνισε τη συνεργασία των δικαστικών αρχών, παρέχοντας επίσης χρηματοδότηση και υποστήριξη, μεταξύ άλλων και σε υπηρεσίες διερμηνείας.

Η ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων και η πλήρης αποξήλωση της ψηφιακής υποδομής του κυκλώματος αναμένεται να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερες πτυχές της δράσης του.