Εξαφάνιση Μαντλίν ΜακΚαν: Υποψίες για εμπλοκή διεθνούς κυκλώματος παιδόφιλων στην υπόθεση

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, με πρώην κορυφαίο αξιωματούχο του Βελγίου να εκφράζει φόβους ότι η απαγωγή της ενδέχεται να σχετίζεται με διεθνές δίκτυο παιδόφιλων, το οποίο φέρεται να έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον διαβόητο κατά συρροή παιδεραστή και δολοφόνο Μαρκ Ντουντρού.

Ο Μαρκ Φερβίλγκεν, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, δήλωσε πως η υπόθεση της Μαντλίν του προκάλεσε άμεσα «ντεζαβού», καθώς του θύμισε έντονα την υπόθεση Ντουντρού, η οποία είχε συγκλονίσει το Βέλγιο τη δεκαετία του '90.

Η υπόθεση που θύμιζε Μαντλίν

Σύμφωνα με τον Φερβίλγκεν, τρεις ημέρες πριν την εξαφάνιση της Μαντλίν το 2007, οι βελγικές αρχές είχαν στείλει σήμα σε όλες τις ευρωπαϊκές αστυνομίες, βασισμένο σε πληροφορίες ότι δίκτυο παιδεραστών είχε «παραγγείλει» την απαγωγή ενός μικρού παιδιού.

«Είναι πολύ πιθανό η Μαντλίν να απήχθη κατόπιν παραγγελίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι παρόμοια κυκλώματα είχαν εντοπιστεί από τις βελγικές αρχές την περίοδο των ερευνών για τον Ντουντρού, χωρίς όμως να διερευνηθούν εις βάθος, καθώς τότε η έρευνα είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ίδιο.

Ο Ντουντρού καταδικάστηκε σε ισόβια το 2004 για την απαγωγή, κακοποίηση και δολοφονία νεαρών κοριτσιών, ενώ θεωρείται ότι είχε διασυνδέσεις με ευρωπαϊκά κυκλώματα εμπορίας παιδιών.

Νέα στοιχεία ανασύρονται από τις έρευνες

Η αναφορά του Βελγίου για πιθανή απαγωγή παιδιού αποκαλύφθηκε το 2008 μέσα από φακέλους της υπόθεσης ΜακΚαν. Παρότι η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε το 2016 να εξετάζει τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης ανηλίκων, δεν είχε γίνει τότε σύνδεση με τον βασικό ύποπτο, τον Γερμανό παιδεραστή Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί.

Την Δευτέρα (15/09), οι γερμανικές αρχές επανεξέτασαν τις πληροφορίες εκείνης της περιόδου, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό η Μαντλίν να μην απήχθη από έναν «μοναχικό λύκο», αλλά να υπήρχε οργάνωση πίσω από την αρπαγή.

Ωστόσο, η έρευνα στη Γερμανία παραμένει επικεντρωμένη αποκλειστικά στον Μπρίκνερ και δεν επεκτείνεται σε πιθανή ύπαρξη κυκλώματος, κάτι που, σύμφωνα με πηγή της υπόθεσης, θα δημιουργούσε την ανάγκη εμπλοκής πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και κρατών.

Ανησυχία για τον Μπρίκνερ

Ο Μπρίκνερ, ο οποίος ζούσε στο Αλγκάρβε την περίοδο που εξαφανίστηκε η Μαντλίν, αποφυλακίζεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση της ποινής του για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να εξαφανιστεί και να αποφύγει οποιαδήποτε συνεργασία με την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, έχει αρνηθεί να μιλήσει στους Βρετανούς αστυνομικούς της Operation Grange, ενώ η βρετανική πλευρά δεν έχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να ζητήσει την έκδοσή του.

Ομοιότητες με τον Ντουντρού

Έρευνα της εφημερίδας The Sun αποκάλυψε νοσηρές ιστορίες και φαντασιώσεις του Μπρίκνερ, γραμμένες από τον ίδιο, στις οποίες περιγράφει την απαγωγή και κακοποίηση παιδιών με μεθόδους που παραπέμπουν στον Ντουντρού — παρακολούθηση των θυμάτων, νάρκωση, κράτηση σε υπόγεια και βιντεοσκοπημένη κακοποίηση.

Ο Ντουντρού είχε χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές, φυλακίζοντας τα θύματά του σε ειδικά διαμορφωμένα υπόγεια κελιά.

Οι βελγικές αρχές έχουν από παλιά παραδεχτεί ότι υπήρχαν οργανωμένα κυκλώματα μεταφοράς παιδιών μέσω συνόρων προς Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία, ενώ οι πληροφορίες των αρχών ανέφεραν επαγγελματική οργάνωση και διασυνδέσεις.

Το κινητό του Μπρίκνερ τον τοποθετεί στην περιοχή του ξενοδοχείου Ocean Club, όπου έμενε η οικογένεια ΜακΚαν, λίγο πριν την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Ένας παλιός του γνωστός, ο Χέλγκε Μπούσινγκ, ισχυρίστηκε πως, έναν χρόνο μετά την εξαφάνιση, ο Μπρίκνερ τού είπε με ανατριχιαστική ψυχραιμία: «Δεν φώναξε».

Επιπλέον, έρευνα της εφημερίδας, που προβλήθηκε στο Channel 4, αποκάλυψε την ύπαρξη σκληρού δίσκου και laptop με υλικό από την Πορτογαλία, που σχετίζεται με την υπόθεση και ενισχύει την εκτίμηση των αρχών πως η Μαντλίν είναι πιθανότατα νεκρή.

