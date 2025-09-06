Έξαλλοι στο Πεντάγωνο με το «υπουργείο Πολέμου» του Τραμπ: Το rebranding θα κοστίσει πολλά δισ.

Με «στραβό μάτι» πήραν, όπως αναφέρει σχετικά το Politico, οι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας, του λεγόμενου Πενταγώνου, την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να το μετονομάσει σε «υπουργείο Πολέμου».

Υπενθυμίζεται πως χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα αλλάξει το όνομα του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, επιστρέφοντας σε μια ονομασία που δε χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1940!

Τραμπ: Γιατί είναι εξαγριωμένοι στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

Πολλοί εξέφρασαν απογοήτευση, θυμό και απόλυτη σύγχυση για την προσπάθεια, η οποία θα μπορούσε να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια για μια επιφανειακή αλλαγή που δεν θα συνέβαλε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των πιο επείγοντων προκλήσεων του στρατού — όπως η αντιμετώπιση μιας πιο επιθετικής συμμαχίας αυταρχικών κρατών, αναφέρει σχετικά το Politico.

Οι λεπτομέρειες της εντολής που υπέγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή είναι ακόμα ασαφείς, αλλά οι αξιωματούχοι ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν τις σφραγίδες του Υπουργείου Άμυνας σε περισσότερες από 700.000 εγκαταστάσεις σε 40 χώρες και σε όλες τις 50 πολιτείες.

Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από επιστολόχαρτα για έξι στρατιωτικούς κλάδους και δεκάδες άλλες υπηρεσίες μέχρι χαρτοπετσέτες με ανάγλυφη εκτύπωση στις τραπεζαρίες, κεντημένα σακάκια για αξιωματούχους που έχουν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία και μπρελόκ και διακοσμητικά αντικείμενα στο κατάστημα του Πενταγώνου.

«Αυτό είναι καθαρά για το εγχώριο πολιτικό κοινό», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας. «Όχι μόνο θα κοστίσει εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν θα έχει απολύτως καμία επίδραση στους υπολογισμούς της Κίνας ή της Ρωσίας. Ακόμα χειρότερα, θα χρησιμοποιηθεί από τους εχθρούς μας για να παρουσιάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολεμοχαρείς και απειλή για τη διεθνή σταθερότητα».

Μια επίσημη αλλαγή ονόματος θα απαιτούσε πιθανώς ψήφισμα του Κογκρέσου, αν και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, είπε ότι ο Λευκός Οίκος αναζητούσε τρόπους για να αποφύγει την ψηφοφορία στο Κογκρέσο.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ενημερωτικό δελτίο ότι η εκτελεστική εντολή του Τραμπ εξουσιοδοτεί τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναφέρεται στον εαυτό του ως «υπουργό Πολέμου» σε όλες τις επίσημες επικοινωνίες και να προτείνει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι η αλλαγή ονόματος θα εφαρμοστεί σε όλο το υπουργείο. Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Πολέμου μπορεί να χρησιμεύσει ως δευτερεύον όνομα, το οποίο μπορεί να επιτρέψει στον Χέγκσεθ να εφαρμόσει το μέτρο, αλλά να βοηθήσει στην αποφυγή αλλαγών στο νόμο.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος ζήτησε να αναφέρεται ως αξιωματούχος του «Υπουργείου Πολέμου», δήλωσε ότι το κόστος της κίνησης αναμένεται να κυμαίνεται κατά την εφαρμογή της.

Αυτό δεν καθησύχασε ορισμένους υπαλλήλους. «Βλέπω ότι θα υπάρξουν εκατομμύρια μικρά προβλήματα και ενοχλήσεις αν αυτό συμβεί πραγματικά», δήλωσε αξιωματούχος. «Θα χρειαστεί χρόνο και προσπάθεια».

Με πληροφορίες από Politico