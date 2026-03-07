Εξελίξεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Αναχαιτίστηκαν επιθέσεις - Αποκαθίσταται μερικώς η λειτουργία

Επιχείρηση αναχαίτισης έλαβε χώρα νωρίς σήμερα το πρωί πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση από το Ιράν και τον ίδιο τον αερολιμένα να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους των επιθέσεων.

Ντουμπάι: «Αποκαθιστούμε τις δραστηριότητές στο αεροδρόμιο»

Σε ανάρτησή του στο Χ, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκανε γνωστό ότι: «Αποκαθιστούμε μερικώς τις δραστηριότητές μας από σήμερα 7 Μαρτίου, με κάποιες πτήσεις να πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο (DXB) και το Dubaï World Central – Διεθνές Αεροδρόμιο Μαχτούμ (DWC)».

«Παρακαλούμε να μην μεταβαίνετε στο αεροδρόμιο εκτός κι εάν η αεροπορική σας εταιρία έχει επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την πτήση σας, διότι τα δρομολόγια μπορεί και πάλι να τροποποιηθούν», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι είχε ανακοινώσει μέσω Χ ότι «για την ασφάλεια των επιβατών, του προσωπικού του αεροδρομίου και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, αναστέλλονται προσωρινά οι δραστηριότητες στο διεθνές αεροδρόμιο (DXB)».