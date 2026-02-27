Έξι πλανήτες θα εμφανιστούν ταυτόχρονα στον νυχτερινό ουρανό: Πότε και πώς θα δείτε το σπάνιο θέαμα

Ένα απίστευτο θέαμα θα γίνει ορατό στους ουρανούς καθώς έξι πλανήτες θα είναι ορατοί ταυτόχρονα σε καμπύλη γραμμή στον ουρανό.

Τις επόμενες ημέρες, ο Δίας, ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός θα είναι ορατοί ταυτόχρονα στον νυχτερινό ουρανό – αν και θα χρειαστούν κιάλια ή τηλεσκόπιο για να εντοπιστούν οι δύο τελευταίοι πλανήτες.

Για να γιορτάσει το γεγονός, η NASA κυκλοφόρησε νέες ηχογραφήσεις, αστρονομικά δεδομένα από το Αστεροσκοπείο Ακτίνων Χ Chandra μεταφρασμένα σε ήχο, για τον Δία, τον Κρόνο και τον Ουρανό.

Πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο

Η Δρ Μέγκαν Άργκο, σύμφωνα με τον Guardian, λέκτορας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, δήλωσε ότι το να βλέπεις τόσους πολλούς πλανήτες στον ουρανό ταυτόχρονα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο.

«Βλέπουμε αυτή την ευθυγράμμιση τώρα επειδή οι τροχιές των πλανητών τους έχουν φέρει περίπου στην ίδια περιοχή του ουρανού από τη σκοπιά μας στη Γη. Δεδομένου ότι κάθε πλανήτης περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο με διαφορετική ταχύτητα, αλλάζουν συνεχώς θέση σε σχέση με το φόντο των αστεριών. Μόνο περιστασιακά οι τροχιές τους ευθυγραμμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετούνται αρκετοί από αυτούς μαζί στον νυχτερινό ουρανό μας», είπε.

«Ενώ είναι αρκετά συνηθισμένο να παρατηρούνται τέσσερις ή πέντε πλανήτες ταυτόχρονα, η παρατήρηση έξι πλανητών είναι πολύ πιο σπάνια. Και οι επτά ήταν ορατοί μαζί πέρυσι, αλλά η επόμενη πλήρης ευθυγράμμιση δεν θα ξανασυμβεί μέχρι το 2040».

Η καθηγήτρια, πρόσθεσε ότι στις 28 Φεβρουαρίου, και για μερικές ημέρες πριν και μετά, και οι έξι πλανήτες θα είναι ορατοί, αλλά ο Ερμής θα είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, ενώ ο Δίας και η Αφροδίτη θα είναι εύκολα ορατοί για μήνες.