Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλευρό της Ουκρανίας με αφορμή τα 4 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας

Στο πλευρό της Ουκρανίας δηλώνει ότι στέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αφορμή τη συμπλήρωση των τεσσάρων χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνθηκε στους ευρωβουλευτές σε έκτακτη σύνοδο ολομέλειας για την τέταρτη επέτειο της πλήρους επίθεσης της Ρωσίας.

Κηρύσσοντας την έναρξη της έκτακτης συνόδου της ολομέλειας για την επέτειο των τεσσάρων χρόνων του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα είπε:

«Τέσσερα χρόνια μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει απογοητεύσει την Ουκρανία. Επειδή γνωρίζουμε ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι, η Ουκρανία και η Ευρώπη στέκονται ισχυρές. Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης, η ελευθερία της Ουκρανίας είναι η ελευθερία της Ευρώπης και το μέλλον της Ουκρανίας είναι στην Ευρώπη».

Απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές μέσω βίντεο από το Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι «αισθανόμαστε πραγματικά ότι πολλοί Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για το τι θα συμβεί στην Ουκρανία (...) δεν επιλέξαμε ποτέ αυτόν τον πόλεμο, δεν τον προκαλέσαμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον σταματήσουμε».

Τόνισε ότι η «διανοητικά ασταθής δικτατορία» του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα συνιστά επιθετική απειλή τόσο για τους γείτονές της όσο και για την Ευρώπη, και ότι ο ίδιος ο Putin απλώς δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί ένα απλό πράγμα: «ότι κάπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν διαφορετικά και να απολαύσουν μια ζωή που δεν είναι αυτή που προτιμά».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε επίσης την ανάγκη για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από την προώθηση της επιθετικότητάς της στην Ευρώπη.

Όσον αφορά τη σημασία της διατήρησης της «διατλαντικής ενότητας και συνεργασίας υπό τις παρούσες συνθήκες», δηλώνει ευγνώμων σε όλους όσοι εργάζονται για τη διατήρηση αυτού του παγκοσμίως σημαντικού δεσμού.

Τόνισε επίσης τη σημασία της εφαρμογής του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ της ΕΕ για την Ουκρανία και του καθορισμού σαφούς ημερομηνίας για την προσχώρηση της Ουκρανίας στην ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει ημερομηνία και καμία εγγύηση, «ο Πούτιν θα βρει έναν τρόπο να εμποδίσει την Ουκρανία για δεκαετίες, διαιρώντας σας, διαιρώντας την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να καταλάβει τι γεμίζει το πορτοφόλι της Ρωσίας και επιτρέπει στον Πούτιν να παρατείνει τον πόλεμό του.

Ζήτησε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, τον τερματισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από την Ευρώπη, την πάταξη της παράκαμψης των κυρώσεων και του σκιώδους στόλου της Μόσχας, καθώς και την άρνηση εισόδου ρωσικών εγκληματιών πολέμου στην Ευρώπη. Η Ρωσία, η ηγεσία της και η Λευκορωσία είναι πλήρως υπεύθυνες για τον πόλεμο.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε μετά την ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας και τη συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών, το Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τον παράνομο και αδικαιολόγητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν τη Ρωσία, την ηγεσία της και το καθεστώς στη γειτονική Λευκορωσία, από την οποία η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, πλήρως υπεύθυνους για τον ίδιο τον πόλεμο, εγκλήματα πολέμου και το διεθνές έγκλημα της επίθεσης, ενώ καταδικάζουν ακόμη απερίφραστα τη συμμετοχή των καθεστώτων του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.

Το Κοινοβούλιο ζητεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές ενέργειες, να αποσυρθεί από όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη, να απελευθερώσει τους κρατουμένους και τους απελαθέντες αμάχους (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) και να σταματήσει να παραβιάζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν επίσης ότι θα συνεχίσουν να μην αναγνωρίζουν κανένα κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος ως ρωσικό και καταδικάζουν την απέλαση παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία, υποστηρίζοντας τις διεθνείς προσπάθειες για την εξασφάλιση της επιστροφής τους.

Απαιτούνται ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία

Tο Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην ΕΕ και συνιστά την επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά και την εντατικοποίηση των προετοιμασιών της ΕΕ για τη μελλοντική διεύρυνση μέσω εσωτερικών μεταρρυθμίσεων.

Καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να αυξήσουν τη στρατιωτική, πολιτική και διπλωματική στήριξη προς την Ουκρανία.

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν επίσης ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, συγκρίσιμες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και το άρθρο 42(7) της Συνθήκης της ΕΕ, ενώ κάθε τέτοια συμφωνία πρέπει επίσης να σέβεται το διεθνές δίκαιο, να διασφαλίζει τη λογοδοσία για διαπραχθέντα εγκλήματα, να περιλαμβάνει επανορθώσεις και να μην περιορίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας σε επιλογές αυτοάμυνας ή σύναψης συμμαχιών.

Τονίζουν επίσης ότι καμία απόφαση σχετικά με την Ουκρανία ή την Ευρώπη δεν θα πρέπει να λαμβάνεται χωρίς την Ουκρανία ή την Ευρώπη.

Για τον σκοπό αυτό, το κείμενο χαιρετίζει τις νέες πολυεθνικές πρωτοβουλίες ασφάλειας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για μια «δύναμη εμψύχωσης» από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας σε συνδυασμό με εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά εκφράζει την ανησυχία ότι οι εγγυήσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την τρέχουσα προσέγγιση των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη σύναψη βραχυπρόθεσμων συμφωνιών και στη διατήρηση της «στρατηγικής σταθερότητας» με τη Ρωσία αντί γνήσιων συνομιλιών για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη με βάση το διεθνές δίκαιο.

Το Κοινοβούλιο ζητά περαιτέρω ενεργειακή αποσύνδεση της ΕΕ από τη Ρωσία

Το ψήφισμα καλεί επίσης σε αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τη συνέχιση της αποσύνδεσης της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια. Αν και χαιρετίζουν τις προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, οι ευρωβουλευτές ζητούν την περαιτέρω σταδιακή κατάργηση άλλων ρωσικών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και όλων των πετρελαϊκών προϊόντων, του ουρανίου (εμπλουτισμένου και μη) και των πυρηνικών καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και τον μόνιμο παροπλισμό των αγωγών Nord Stream.

Τέλος, το Κοινοβούλιο ζητά την επέκταση των κυρώσεων κατά των ρωσικών θεσμικών οργάνων και αξιωματούχων που εμπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου, την αυστηρότερη επιβολή των κανόνων για την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων, την απαγόρευση εισόδου στο Χώρο Σένγκεν για το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό που εμπλέκεται στον πόλεμο, καθώς και τον χαρακτηρισμό της ομάδας Wagner και των διάδοχων οντοτήτων της ως τρομοκρατικών οργανώσεων.