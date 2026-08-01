Το ευρωπαϊκό «όνειρο» που έγινε εφιάλτης: Εικόνες σοκ στη Θέουτα και διπλωματικό ρήγμα στις Βρυξέλλες

Σε τροχιά σταδιακής εξομάλυνσης εισέρχεται ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα, αφήνοντας πίσω του το χάος που προκάλεσε η πρωτοφανής εισροή 50.000 μεταναστών από το Μαρόκο. Το «ευρωπαϊκό όνειρο», το οποίο πυροδοτήθηκε από μια ψευδή φήμη ότι η Ισπανία θα χορηγούσε άδειες διαμονής σε όσους έφταναν διά θαλάσσης, αποδείχθηκε μια οφθαλμαπάτη που κράτησε μόλις λίγες ώρες. Πλέον, δεκάδες χιλιάδες Μαροκινοί παίρνουν μαζικά τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα τους.

Ωστόσο, η αιφνίδια άφιξή τους βύθισε προσωρινά την πόλη στην ανασφάλεια. Οι κάτοικοι, θορυβημένοι, κλειδαμπαρώθηκαν στα σπίτια τους, ενώ ο εμπορικός ιστός νεκρώθηκε καθώς τα περισσότερα καταστήματα δεν άνοιξαν ποτέ.

Το σκηνικό στους δρόμους έγινε γρήγορα έκρυθμο, άγρια επεισόδια ξέσπασαν όχι μόνο μεταξύ μεταναστών και ντόπιων, αλλά και ενδοκοινοτικά. Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν ανατριχιαστικές συμπλοκές, με μετανάστες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να μαχαιρώνονται μεταξύ τους. Την ίδια ώρα, η πλειονότητα του εξαντλημένου πλήθους αναγκάστηκε να περάσει τη νύχτα στο ύπαιθρο και στις παραλίες.

Ο απολογισμός της κρίσης είναι τραγικός. Η ισπανική κυβέρνηση, ανακοινώνοντας ότι ο συναγερμός έχει ουσιαστικά λήξει, επιβεβαίωσε πως περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις ακτές. Παρά τη μαζική επιστροφή, ένας μικρός αριθμός μεταναστών εξακολουθεί να αναζητά απεγνωσμένα τρόπους παραμονής στη χώρα.

Οι γεωπολιτικές δονήσεις, εν τω μεταξύ, ταρακούνησαν ολόκληρη την Ευρώπη. Ως άμεσο μέτρο αντίδρασης, η Ιταλία προχώρησε σε αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν για τα σύνορά της με την Ισπανία. Παράλληλα, η Ρώμη, ενώνοντας τις δυνάμεις της με ακόμη 21 χώρες, ασκεί πιέσεις στις Βρυξέλλες για την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex.

Στον απόηχο αυτών των κινήσεων, ο Ισπανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά των εταίρων, κάνοντας λόγο για βαθιά εγωιστική συμπεριφορά: «Η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση είναι προαιρετικές. Ο σεβασμός, όμως, των ευρωπαϊκών συνθηκών και δεδομένων δεν είναι», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.

Μπροστά στη νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε η πρωτόγνωρη αυτή κρίση, οι ισπανικές αρχές προχωρούν ήδη σε δραστική θωράκιση και ενίσχυση της ασφάλειας σε όλο το μήκος των συνόρων με το Μαρόκο.