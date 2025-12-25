Ευρωπαίοι κατηγορούν τις ΗΠΑ για «εκφοβισμό»: Βίζες μπλοκαρίστηκαν σε πέντε κορυφαίες προσωπικότητες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Εμανουέλ Μακρόν, κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον για «εξαναγκασμό και εκφοβισμό», μετά την επιβολή απαγόρευσης χορήγησης βίζας από τις ΗΠΑ σε πέντε εξέχουσες ευρωπαϊκές προσωπικότητες που βρίσκονται στην καρδιά της εκστρατείας για την εισαγωγή νόμων που ρυθμίζουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.



Οι απαγορεύσεις βίζας επιβλήθηκαν την Τρίτη στον Τιερί Μπρετόν, πρώην επίτροπο της ΕΕ και έναν από τους αρχιτέκτονες του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), καθώς και σε τέσσερις ακτιβιστές κατά της παραπληροφόρησης, μεταξύ των οποίων δύο στη Γερμανία και δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Τα άλλα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον Guardian, ήταν ο Ίμραν Άχμεντ, Βρετανός διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού οργανισμού Center for Countering Digital Hate· η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ και η Γιοζεφίν Μπαλόν από τη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση HateAid· καθώς και η Κλερ Μέλφορντ, συνιδρύτρια του Global Disinformation Index.

Τι υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τις απαγορεύσεις βίζας

Δικαιολογώντας τις απαγορεύσεις βίζας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έγραψε στο X: «Για πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη ηγούνται οργανωμένων προσπαθειών να εξαναγκάσουν αμερικανικές πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις που δεν εγκρίνουν. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ανεχθεί πλέον αυτές τις κατάφωρες πράξεις εξωεδαφικής λογοκρισίας».



Η Γερμανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και πλήθος αξιωματούχων της ΕΕ ενώθηκαν με τον Γάλλο πρόεδρο στην καταδίκη της κίνησης, με τις Βρυξέλλες να σηματοδοτούν ότι θα μπορούσαν να «αντιδράσουν γρήγορα και αποφασιστικά» απέναντι στα «αδικαιολόγητα μέτρα».



Ο DSA θεωρείται από την Ουάσιγκτον μια μορφή λογοκρισίας, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι οι κανονισμοί είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της ρητορικής μίσους. Ωστόσο, η διαμάχη απειλεί να ενταχθεί σε μια πολύ ευρύτερη, ήδη υπάρχουσα πολιτισμική και πολιτική σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της Ευρώπης. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες ήταν εξαρχής πιθανό να αποτελέσουν βασικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, καθώς γίνονται ολοένα και πιο κεντρικές στην άσκηση ισχύος.

Μακρόν: «Αυτά τα μέτρα ισοδυναμούν με εκφοβισμό»

Ο Μακρόν καταδίκασε την απαγόρευση βίζας με οργισμένους τόνους. «Αυτά τα μέτρα ισοδυναμούν με εκφοβισμό και εξαναγκασμό με στόχο την υπονόμευση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας», έγραψε επίσης στο X. «Οι ψηφιακοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκαν έπειτα από μια δημοκρατική και κυρίαρχη διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Εφαρμόζονται εντός της Ευρώπης για να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των πλατφορμών, χωρίς να στοχοποιούν καμία τρίτη χώρα, και για να εξασφαλίσουν ότι ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι επίσης παράνομο και στο διαδίκτυο. Οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προορίζονται να καθορίζονται εκτός Ευρώπης».



Αργότερα πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με τον Μπρετόν, ο οποίος είναι Γάλλος, και τον είχε ευχαριστήσει για το έργο του. «Δεν θα υποχωρήσουμε και θα προστατεύσουμε την ανεξαρτησία της Ευρώπης και την ελευθερία των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Μακρόν.



