Ευθεία απειλή του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε όλα τα οικονομικά κέντρα της Μέσης Ανατολής, αν ΗΠΑ - Ισραήλ επιτεθούν»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και στρατηγός της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς προειδοποίησε σήμερα (3/3) ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα οδηγήσουν το Ιράν στο να προβεί σε αντίποινα εναντίον «όλων των οικονομικών κέντρων» στην περιοχή.

«Λέμε στον εχθρό ότι αν αποφασίσει να χτυπήσει τα κύρια κέντρα μας, θα χτυπήσουμε όλα τα οικονομικά κέντρα της περιοχής», δήλωσε ο Εμπραχίμ Τζαμπάρι.

«Έχουμε κλείσει το στενό του Ορμούζ. Αυτή τη στιγμή, η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 80 δολάρια και σύντομα θα φτάσει τα 200 δολάρια», συμπλήρωσε σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA,

