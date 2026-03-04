«Φιλαράκια μου, η Αμερική και το Ισραήλ βομβαρδίζουν - Το αεροπλάνο γυρνάει πίσω» - Η viral ανακοίνωση πιλότου

Μια ανακοίνωση που έφτασε να γίνεται viral, έκανε ένας πιλότος προκειμένου να ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι μετά από 8 ώρες πτήση, το αεροσκάφος θα επιστρέψει πίσω στην Αμερική, από όπου ξεκίνησε, λόγω των βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

«Φιλαράκια μου, η Αμερική και το Ισραήλ βομβαρδίζουν και το αεροπλάνο και πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο αεροδρόμιο», είπε χαρακτηριστικά ο πιλότος.

Ένας χρήστης του Reddit έκανε γνωστή την ατάκα του πιλότου καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν ήδη πάνω από την Ισπανία, σε πτήση από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ προς τον διεθνή αερολιμένα της Ντόχα, όταν του ανακοινώθηκε ότι μετά από 8 ώρες θα γυρίσει πίσω.

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν ότι το αεροπλάνο δεν προσγειώθηκε κάπου στην Ευρώπη, αλλά έκανε μια στροφή πίσω στην Φιλαδέλφια, γεγονός που σήμαινε ότι οι επιβάτες του θα έκαναν άλλες 8 ώρες πτήση.