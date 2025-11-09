Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.
Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.
Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.
- Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο
- Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία
- Μοντέλο, Youtuber και βαποράκι: Αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών με τα 2 κιλά κοκαΐνης
- Κρίστα Άλλεν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική Εμμανουέλα των '90s
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.