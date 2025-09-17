«Φλέβα χρυσού η Γάζα για το real estate»: Κυνική ομολογία Ισραηλινού υπουργού

Ανοιχτά πλέον εκφράζονται από κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους τα σχέδια για την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο την ισοπέδωση της περιοχής και την ανθρωπιστική καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ και εξέχον στέλεχος της ακροδεξιάς, Μπεζαζέλ Σμότριτς, δήλωσε ανοιχτά πως η Γάζα αποτελεί «φλέβα χρυσού για την κτηματαγορά» και πως η «επένδυση» στον πόλεμο πρέπει τώρα να «φέρνει πίσω χρήματα». Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο συνεδρίου για τα ακίνητα, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Συνομιλίες με Αμερικανούς για «μοίρασμα της γης»

Ο Σμότριτς αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα χωρίσουμε τη γη σε ποσοστά. Την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, ήδη το ολοκληρώσαμε. Τώρα πρέπει απλώς να χτίσουμε.»

Η δήλωσή του αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους ότι η καταστροφή της Γάζας δεν είναι παρά η απαρχή μιας διαδικασίας εδαφικής ανακατανομής και εποικισμού, με άξονα την οικονομική εκμετάλλευση της περιοχής.

Το σχέδιο Τραμπ για «Ριβιέρα» στη Γάζα

Η τοποθέτηση του Σμότριτς έρχεται σε συνέχεια των πληροφοριών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες, με αναφορές ότι ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει τη μετατροπή της Γάζας σε «τουριστικό παράδεισο», υπό αμερικανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post τον Αύγουστο, η ομάδα Τραμπ εξετάζει πρόταση για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας, η οποία θα τεθεί υπό αμερικανική διοίκηση για 10 χρόνια, ενώ πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι θα πληρωθούν για να μετεγκατασταθούν, ενδεχομένως μόνιμα.

Το σχέδιο αυτό έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από την Παλαιστινιακή Αρχή, αραβικά κράτη και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Διχογνωμία με Νετανιάχου

Παρόλο που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ «δεν έχει σχέδια επανεγκατάστασης» των Παλαιστινίων της Γάζας, στελέχη της κυβέρνησής του φαίνεται να έχουν διαφορετική ατζέντα. Ο Σμότριτς, μάλιστα, διαφώνησε δημόσια με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι το Ισραήλ πρέπει να μετατραπεί σε μια «σούπερ Σπάρτη»:

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», είπε ο Σμότριτς, υπονοώντας ότι ο ίδιος προτιμά ένα μοντέλο «ανάπτυξης» και εποικισμού αντί για στρατιωτικοποίηση.

Οι αντιδράσεις

Η ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα στον θάνατο σχεδόν 65.000 Παλαιστινίων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με οργανώσεις και ανεξάρτητες πηγές.

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα —με εξαίρεση τις ΗΠΑ και ορισμένους δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ— κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, με σχετικές εκθέσεις από τον ΟΗΕ και ανεξάρτητες επιτροπές.

Παρά τις τεράστιες απώλειες και την κατακραυγή, Ισραηλινοί πολιτικοί φαίνεται να βλέπουν τη Γάζα ως οικονομική ευκαιρία, προκαλώντας οργή και ανησυχία για το μέλλον του Παλαιστινιακού λαού.

Με πληροφορίες από Times of Israel, Washington Post