Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη μπορεί να γίνει παγκόσμιος γίγαντας» - Κάλεσμα για απελευθέρωση του εμπορίου

Η Ευρώπη πρέπει να εξαφανίσει τα εσωτερικά προσκόμματα για την ανταγωνιστικότητά της αν θέλει να γίνει «πραγματικός παγκόσμιος γίγαντας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αναφερόμενη στο παράδειγμα του υπερβολικού κατακερματισμού του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, η πρόεδρος της Κομισιόν προέτρεψε για την ταχύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την εξαφάνιση κάθε ενός από τα προσκόμματα που βλάπτουν την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
«Οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από κεφάλαια άμεσα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε αυτόν τον χρόνο», είπε απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές και προτρέποντας για τη συνομολόγηση συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και για την απλοποίηση των ρυθμιστικών κανόνων ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.
- Γιώργος Μαζωνάκης: Επειγόντως στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα - Τι εξετάζουν οι γιατροί
- Τα αυτογκόλ της κυβέρνησης, το ταξίδι που άφησε ο Μητσοτάκης και το επόμενο κόμμα της Καραγεωργοπούλου
- Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.