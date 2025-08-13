Φορτηγό πλοίο «θέρισε» τον Τούρκο επιχειρηματία στη Μύκονο: Πώς προδόθηκε ο καπετάνιος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της εξαφάνισης του Τούρκου επιχειρηματία Halit Yukay, ο οποίος αγνοείται από το Σάββατο 2 Αυγούστου, ενώ ταξίδευε προς τη Μύκονο.

Ο 43χρονος είχε αποπλεύσει από τη Γιάλοβα και το σκάφος του με την ονομασία «Graywolf» βρέθηκε την επόμενη μέρα ανοιχτά της περιοχής Ερντέκ, διαλυμένο και μισοβυθισμένο.

Η Hurriyet, η οποία δημοσιεύει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, αποκαλύπτει πως ο καπετάνιος ενός φορτηγού πλοίου με το όνομα «Arel 7», είχε «θερίσει» το σκάφος του Yukay. Οι Αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν ύστερα από φωτογραφίες και βίντεο που τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό του Yukay.

Σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσε το τουρκικό Μέσο, ο καπετάνιος C.T. και το πλήρωμα, τη νύχτα του ατυχήματος, μόλις έδεσαν στο λιμάνι του Ιζμίτ, έσπευσαν να ελέγξουν την πλώρη του πλοίου για ζημιές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Hürriyet, η εισαγγελία είχε ήδη συγκρίνει δύο φωτογραφίες του πλοίου: μία τραβηγμένη κατά τον απόπλου από τα Δαρδανέλλια και μία μετά την εκφόρτωση στη Νικομήδεια. Στη δεύτερη φωτογραφία βρέθηκαν σημάδια σύγκρουσης και φθοράς στην πλώρη αλλά και μπογιά από το σκάφος του Τούρκου επιχειρηματία.

Τι δήλωσε ο καπετάνιος

Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια», στην κατάθεσή του, είπε: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα έναν κραδασμό, χωρίς να μπορώ να τον εξηγήσω. Κοίταξα μπροστά και είδα, δεξιά και αριστερά μου, δύο κομμάτια.

Πέρασα ανάμεσά τους, αλλά λίγο πιο πέρα γύρισα το πλοίο, επειδή δεν ένιωθα ήσυχος. Τότε είδα ένα σωσίβιο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα ξύλινα κομμάτια που είχα δει δεξιά και αριστερά μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν σχετίζονταν με εμένα, συνέχισα την πορεία μου».

Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/iK7yt8BBmS — Mynet (@mynet) August 5, 2025



