Φωτιά στην Αλβανία: Εκτός ελέγχου η περιβαλλοντική κρίση - Σε έκτακτη ανάγκη τα μειονοτικά χωριά

Επί δέκα ημέρες και εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά στην Αλβανία, μία πρωτοφανής περιβαλλοντική κρίση από την οποία ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του, ενώ οι ζημιές σε περιουσίες και στρέμματα είναι ανυπολόγιστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά στην Αλβανία είναι εκτός ελέγχου, την ώρα που δημοτικές Αρχές ζητούν να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης -από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα- ο μειονοτικός δήμος της Φοινίκης.

Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση για την πυρόσβεση των μαζικών πυρκαγιών στο δήμο που μαίνονται σήμερα επί δέκα ημέρες.

Φωτιά στην Αλβανία: Δύσκολη η κατάσταση στα μειονοτικά χωριά

Με τα μέτρα της έκτακτης κατάστασης οι αρχές του δήμου πιστεύουν ότι θα αμβλυνθούν και τα δεινά που υπέστη η περιοχή λόγω των πυρκαγιών, κυρίως τα νοικοκυριά των δημοτών.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σώσουν το φυσικό πάρκο στο Γαλάζιο Μάτι, με το πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα να φλέγεται για δεύτερη ημέρα.

Το ίδιο μέτωπο πυρκαγιάς πέρασε τα παραπλήσια χωριό Πέτσα και Γαρδιγάκι και κατευθύνεται προς την πόλη του Δέλβινου απειλώντας άμεσα τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο νότια προσπόρισε της πόλης. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες σε περίπτωση αναφλέξεις των αποθηκών και πηγών υγραερίου.

Υπάρχουν αναφορές ότι στο χωριό Λέκλι στο νομό Τεπελενίου παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες ο Ναός του Αγίου Ηλία, που είναι πολιτιστικό μνημείο. Ο ναός χτίστηκε με δαπάνη του γνωστού Θανάση Βάγια, γραμματέα του Αλή Πασσιά, ο οποίος κατάγεται από το χωριό αυτό.

Παράλληλα, δραματικές στιγμές ζούνε οι κάτοικοι δεκάδων ελληνικών χωριών στη νότια Αλβανία. Η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου στο δήμο Δέλβινου, με το νοσοκομείο της περιοχής να εκκενώνεται.