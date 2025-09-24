Μενού

Φωτογραφίες Ερντογάν με χειροπέδες έξω από τον Λευκό Οίκο: Οι αιχμές για τον Μάιο του 2017

Φωτογραφίες απεικονίζουν τον Ερντογάν φυλακισμένο αφήνωντας αιχμές για τα επεισόδια τον Μάιο του 2017.

ερντογάν
Αφίσα έξω από το Λευκό Οίκο που παρουσιάζει τον Ερντογάν ως καταζητούμενο | Glomex
Την οργή του Τούρκου προέδορυ Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν προκάλεσαν οι αφίσες στις κολώνες του Λευκού Οίκου που τον απεικονίζουν ως καταζητούμενο, με αφρομή τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Είτε πίσω από κελί, είτε με χειροπέδες, είτε με φωτογραφία του ως καταζητούμενου, οι αφίσες στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Ant1 , κάνουν αναφορά στα βίαια επεισόδια τον Μάιο του 2017 στην Ουάσιγκτον, όταν άτομα της Εθνικής Φρουράς του Ερντογάν επιτέθηκαν σε ειρηνικούς αμερικανούς διαδηλωτές. 

Οι διαδηλωτές έχουν προσφύγει  με αγωγές κατά της Τουρκίας οι οποίες έγιναν δεκτές παρά την επίκληση κρατικής ασυλίας και από το 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε να προχωρήσπυν αφήνωντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποζημιώσεων από την Άγκυρα. 


 

