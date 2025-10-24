Μενού

Φρένο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Καναδά: «Σκανδαλώδης συμπεριφορά» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως σταματούν προς ώρας οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Καναδά

Reader symbol
Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / POLITICO POOL
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.

«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ