Φρένο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Καναδά: «Σκανδαλώδης συμπεριφορά» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.
«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.
