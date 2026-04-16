Φρίκη στην Ολλανδία: Έκανε τατουάζ με το όνομά του 250 φορές πάνω στο σώμα και το πρόσωπο της συντρόφου του

Μια πρωτοφανής ιστορία κακοποίησης ήρθε στο φως καθώς γυναίκα στην Ολλανδία, κατηγόρησε έναν πρώην σύντροφο της ο οποίος φέρεται να την ανάγκασε να κάνει τατουάζ το όνομά του σε όλο της το πρόσωπο και το σώμα, 250 φορές.

Η ιστορία πήρε έκταση, όταν η φωτογραφία της γυναίκας κατέκλυσε τα social media. Η 52χρονη, έχει υποβληθεί σε μια σειρά από επώδυνες αφαιρέσεις τατουάζ για να απαλλαγεί από τα σημάδια. Μάλιστα, εκτός από το όνομα του τότε συντρόφου, μερικά τατουάζ περιλαμβάνουν φράσεις όπως «ιδιοκτησία».

Aux Pays-Bas, Joke est l’égérie d’une campagne de la fondation Spijt van Tattoo, qui aide les femmes à effacer leurs tatouages. Pendant plusieurs années, cette Néerlandaise a été victime d’une relation toxique et destructrice. Son ex avait tatoué plus de 200 fois son prénom sur… pic.twitter.com/A0ADqDynxe — 20 Minutes (@20Minutes) April 9, 2026

Περίπου το 90% του σώματος της γυναίκας είναι καλυμμένο με μαύρο μελάνι, και ενώ το θύμα καταγγέλλει εξαναγκασμό, ο πρώην σύντροφός της ισχυρίζεται ότι τα τατουάζ έγιναν όλα με τη συγκατάθεση της. σύμφωνα με το thesun.co.uk που επικαλείται τοπικά δημοσιεύματα.

Ολλανδία: Το χρονικό της κακοποίησης

Μεταξύ 2020 και 2021, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο πρώην της χρησιμοποίησε ένα φτηνό πιστόλι τατουάζ που αγόρασε από κινεζική ιστοσελίδα λιανικής πώλησης για να τα χαράξει στο σώμα και το πρόσωπό της.

Το όνομα, τα αρχικά του άνδρα και οι κτητικές φράσεις ήταν όλα χαραγμένα στο δέρμα της γυναίκας, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Τα τατουάζ έγιναν σκόπιμα σε περιοχές όπου ο άνδρας πίστευε ότι η σύντροφός του, είχε «αγγιχτεί» από άλλο άτομο, όπως ο ίδιος ο θύτης δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αφού χώρισε η πλέον 52χρονη, κατήγγειλε κακοποίηση. Λέει ότι δεν κίνησαν την υπόθεση χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του άνδρα.

Ο Andy Han, ιδρυτής του ολλανδικού οργανισμού Stichting Spijt van Tattoo, βοηθά την γυναίκα να απαλλαγεί από τα τατουάζ τα τελευταία χρόνια.

Ισχυρίζεται ότι ο λόγος που η αστυνομία δεν διερευνά τους ισχυρισμούς είναι επειδή ο κατηγορούμενος λέει ότι η γυναίκα συναίνεσε σε όλα τα τατουάζ.

Ο Andy, λέει ότι όταν η κοπέλα ήρθε να τον δει για πρώτη φορά, υπέφερε από εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά λόγω της φερόμενης κακοποίησης. Πληροφορίες θέλουν τον άνδρα να την νάρκωνε, ώστε να μπορούσε χωρίς συγκατάθεση να της κάνει τα τατουάζ.

O Andy Han συμπλήρωσε: «Κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει ότι κάποιος δεν θα έκανε οικειοθελώς τατουάζ κοντά στο μάτι, στη μύτη ή στο αυτί.

«Αλλά τελικά, οι αρχές δεν μπορούσαν να το επιδιώξουν επειδή ήταν νομικά δύσκολο να αποδειχθεί. Ο πρώην της ισχυρίστηκε ότι συναίνεσε.

Το Stichting Spijt van Tattoo ξεκίνησε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσει την γυναίκα να πληρώσει για την εκτεταμένη διαδικασία αφαίρεσης, η οποία αναμένεται να κοστίσει πάνω από 25.000 λίρες.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο της, φτάνοντας τις 26.000 λίρες.