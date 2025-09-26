Φρίκη στην Τουρκία: Εκτέλεσε την πρώην γυναίκα του μέσα σε νοσοκομείο - Παρακαλούσε για τη ζωή της

Ωμή γυναικοκτονία στην Τουρκία, με μία 42χρονη να εκτελείται μέσα στο νοσοκομείο όπου δούλευε στην πόλη Καχρανμαρμαρά, από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της. Το στυγερό έγκλημα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας και οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές.
Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (24/9), στο χώρο εργασίας της γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών. Στο βίντεο, που διέρρευσε σε τουρκικά Μέσα, απεικονίζεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της κρατώντας μια τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.
Συνάδελφοί της προσπαθούν να την σώσουν, αλλά ο δράστης χτυπάει και αυτές. Η γυναίκα τρέχει να σωθεί, αλλά την προλαβαίνει στις σκάλες και με μία κοντόκαννη καραμπίνα την εκτελεί εξ επαφής.
Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, η δολοφονία διαπράχθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η άτυχη γυναίκα είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της.
Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.
Προσοχή σκληρές εικόνες
- Από το Μέγαρο των Ηλυσίων στη φυλάκιση: Η ζωή γεμάτη σκάνδαλα του διεφθαρμένου Νικολά Σαρκοζί
- Πάρις Ρούπος: Η απάντηση μετά την απόλυση - «Θα κινηθώ νομικά κατά του Μπογδάνου»
- Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» - Το όλο νόημα βίντεο
- Η δεύτερη παραίτηση σε πρωινή εκπομπή είναι γεγονός: Γιατί «τελείωσε» ο αρχισυντάκτης της Καινούργιου;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.