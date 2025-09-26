Φρίκη στην Τουρκία: Εκτέλεσε την πρώην γυναίκα του μέσα σε νοσοκομείο - Παρακαλούσε για τη ζωή της

Ωμή γυναικοκτονία στην Τουρκία, με μία 42χρονη να εκτελείται μέσα στο νοσοκομείο όπου δούλευε στην πόλη Καχρανμαρμαρά, από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της. Το στυγερό έγκλημα κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας και οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (24/9), στο χώρο εργασίας της γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών. Στο βίντεο, που διέρρευσε σε τουρκικά Μέσα, απεικονίζεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της κρατώντας μια τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.

Συνάδελφοί της προσπαθούν να την σώσουν, αλλά ο δράστης χτυπάει και αυτές. Η γυναίκα τρέχει να σωθεί, αλλά την προλαβαίνει στις σκάλες και με μία κοντόκαννη καραμπίνα την εκτελεί εξ επαφής.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, η δολοφονία διαπράχθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η άτυχη γυναίκα είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της.

Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.

Προσοχή σκληρές εικόνες

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!



Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025



