FT: Το Ισραήλ απέρριψε αίτημα του Λιβάνου για παύση των εχθροπραξιών

Το Ισραήλ απέρριψε τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Λιβάνου για τον τερματισμό της κλιμακούμενης επίθεσης εναντίον της Χεζμπολάχ, απαιτώντας οι όποιες διαπραγματεύσεις να πραγματοποιηθούν «υπό πυρά», σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρεται, οι συνομιλίες δεν προχώρησαν λόγω διαφωνιών ως προς τους όρους. Η Βηρυτός ζητούσε κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε συνάντηση, ενώ η ισραηλινή πλευρά εμφανίστηκε πρόθυμη μόνο να συζητήσει το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του Sky News Arabia στον Λίβανο μετέδωσε ότι σημειώθηκε τρίτη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει να εκδίδει εντολές εκκένωσης για κατοίκους του Λιβάνου, αυτή τη φορά σε περιοχές των νότιων πόλεων Τύρος και Σιδώνα, καθώς και σε περιοχές νότια του ποταμός Λιτάνι.

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού την Τρίτη (10/3) αναφέρεται ότι επίκειται επίθεση σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Στην ίδια δήλωση καλούνται οι κάτοικοι κτιρίων που επισημαίνονται σε χάρτες, καθώς και όσοι βρίσκονται σε γειτονικά κτίρια, να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας και να μετακινηθούν σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων.

Την ίδια στιγμή, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανακοίνωσε ότι κατέγραψε περισσότερους από 100.000 νέους εσωτερικά εκτοπισμένους μέσα σε μόλις 24 ώρες λόγω του πολέμου στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων έχει ανατραπεί εξαιτίας της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων εσωτερικά εκτοπισμένων στη χώρα ξεπερνά πλέον τις 667.000, σημειώνοντας αύξηση περίπου 100.000 ατόμων σε μία ημέρα.

Με βάση κυβερνητικά στοιχεία που επικαλείται η υπηρεσία, περίπου 120.000 άνθρωποι φιλοξενούνται σε καταφύγια που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση, ενώ πολλοί ακόμη συνεχίζουν να αναζητούν χώρο διαμονής.