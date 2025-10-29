Γαλλία: Το 81% των δήμων έχει τουλάχιστον ένα κατάλυμα Airbnb

Στη Γαλλία, τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό στον κόσμο, το 81% των δήμων έχουν τουλάχιστον μία καταχώρηση καταλύματος στην πλατφόρμα Airbnb, σύμφωνα με μελέτη του think tank Terram, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που παρείχε η αμερικανική εταιρεία.

Μεταξύ 2018 και 2024, ο αριθμός των κρατήσεων για διανυκτερεύσεις στη Γαλλία σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης υπερδιπλασιάστηκε, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat, φτάνοντας τα 192,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% όλων των διανυκτερεύσεων τουριστών.

Το 2024, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η Γαλλία υποδέχτηκε ένα ρεκόρ 100 εκατομμυρίων ξένων επισκεπτών και τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση στα 71 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, ο τομέας αντιπροσωπεύει το 8% του ΑΕΠ της Γαλλίας.

Από το 2013, οι κρατήσεις μέσω Airbnb έχουν επεκταθεί σημαντικά στο μεγαλύτερο τμήμα της Γαλλίας, αλλά παραμένουν συγκεντρωμένες σε «μεγάλους πόλους έλξης όπως παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές, περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς και μητροπόλεις», σημειώνει η μελέτη.

«Η προσφορά καταλυμάτων μέσω της Airbnb βασίζεται κυρίως σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις διαμονής», σημειώνει το Ινστιτούτο Terram, του οποίου η Airbnb είναι μέλος.

Έτσι, αυτό που προσφέρεται για τουριστική ενοικίαση «συχνότερα» είναι «υπάρχοντα ακίνητα - κύριες κατοικίες, δευτερεύουσες κατοικίες ή ακατοίκητα ακίνητα», διευκρινίζει το ινστιτούτο.

Οι ενοικιάσεις Airbnb, «που προσφέρονται σε σχεδόν 29.000 δήμους στη Γαλλία, ωφελούν άμεσα τις τοπικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν ξενοδοχειακά καταλύματα», ανέφερε η πλατφόρμα σε δήλωση που απέστειλε στο AFP.

Η μελέτη, η οποία εξετάστηκε από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, βασίστηκε σε δεδομένα της Airbnb σχετικά με «την εξέλιξη του αριθμού των διανυκτερεύσεων, τη γεωγραφική κατανομή των καταχωρήσεων και των κρατήσεων, καθώς και ορισμένα προφίλ χρήσης».

