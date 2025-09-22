Γαλλία: Αναγνώρισε και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης - Η δήλωση Μακρόν στον ΟΗΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα (22/09) ότι η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

«Ήρθε η ώρα. Γι' αυτό, πιστός στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου για την ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στη Μέση Ανατολή, δηλώνω ότι σήμερα η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής για τη λύση των δύο κρατών στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Πορτογαλία, οι οποίες αναγνώρισαν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή, προκαλώντας έντονη κριτική από το Ισραήλ. Αρκετές ακόμη χώρες αναμένεται να δηλώσουν την υποστήριξή τους αργότερα σήμερα.

Με πληροφορίες από CNN

