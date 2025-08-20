Μενού

Γαλλία: Διπλωματικές επαφές Συρίας-Ισραήλ με στόχο την «αποκλιμάκωση»

Στο Παρίσι βρίσκονται διπλωματικές αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Γυναίκα περπατάει στη Συρία | AP Photos
Ο σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε χθες Τρίτη με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες αφιερωμένες στην «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, ώστε να ενισχυθεί η «σταθερότητα στην περιοχή», μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία.

