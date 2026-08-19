Γαλλία: Έδινε διουρητικά σε γυναίκες για να τις βλέπει να ουρούν πάνω τους – Σχεδόν 250 οι παθούσες

Σχεδόν 250 γυναίκες εκτιμάται ότι μπορεί να έπεσαν θύματα ενός πρώην υψηλόβαθμου υπαλλήλου του υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, ο οποίος κατηγορείται ότι τους χορηγούσε κρυφά διουρητικές ουσίες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία και στη συνέχεια τις οδηγούσε σε δημόσιους χώρους, περιμένοντας μέχρι να μην μπορούν να συγκρατήσουν την ανάγκη τους να ουρήσουν.

Οι καταγγελίες σε βάρος του Κριστιάν Νεγκρ αφορούν περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν από το 2009 έως το 2018. Ο άνδρας, σήμερα άνω των 60 ετών, βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα για αδικήματα που περιλαμβάνουν τη χορήγηση ουσιών, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και τη σεξουαλική επίθεση και αναμένει να δικαστεί.

Οι μαρτυρίες δύο γυναικών

Μιλώντας στο BBC, δύο από τις γυναίκες που τον καταγγέλλουν περιέγραψαν παρόμοιες εμπειρίες. Η Αναΐς ντε Βος ήταν 27 ετών όταν, το 2011, πήγε στο υπουργείο Πολιτισμού στο Παρίσι για συνέντευξη εργασίας με τον Νεγκρ.

Όπως υποστηρίζει, εκείνος της πρόσφερε καφέ, ο οποίος είχε περίεργη γεύση, και λίγο αργότερα πρότεινε να συνεχίσουν τη συνέντευξη περπατώντας έξω. Κατά τη διάρκεια της βόλτας η νεαρή γυναίκα άρχισε να αισθάνεται αδυναμία στα πόδια και έντονη, ανεξέλεγκτη ανάγκη να ουρήσει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Νεγκρ αρχικά της πρότεινε να ουρήσει σε έναν απομονωμένο χώρο κάτω από γέφυρα στον Σηκουάνα. Εκείνη αρνήθηκε και προσπάθησε να βρει τουαλέτα, ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να συγκρατηθεί.

Για χρόνια δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί. Το 2019, όμως, επικοινώνησε μαζί της η αστυνομία και την ενημέρωσε ότι θεωρούσε πως ήταν μία από περίπου 200 γυναίκες που ενδέχεται να είχαν υποστεί αντίστοιχη συμπεριφορά. Στη συνέχεια ο αριθμός των πιθανών θυμάτων αυξήθηκε και σήμερα πλησιάζει τις 250.

Παρόμοια εμπειρία περιέγραψε η Μαρί-Ελέν Μπρις, η οποία είχε περάσει από συνέντευξη με τον Νεγκρ το 2016 στο Στρασβούργο. Και εκείνη ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια περιπάτου μαζί του αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη ανάγκη να ουρήσει, μέχρι που αναγκάστηκε να το κάνει σε δημόσιο χώρο, ενώ, όπως καταγγέλλει, εκείνος την παρακολουθούσε.

Το αρχείο «Experiments P»

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτέλεσε ένα αρχείο που, σύμφωνα με το BBC, εντοπίστηκε στον υπολογιστή του Νεγκρ με την ονομασία «Experiments P».

Στο αρχείο φέρεται να υπήρχαν στοιχεία για τις γυναίκες που θεωρούνται πιθανά θύματα, όπως η ώρα που έφταναν στη συνέντευξη, η στιγμή που τους χορηγούνταν το διουρητικό και το χρονικό διάστημα μέχρι να χρειαστεί να ουρήσουν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αναΐς, υπήρχαν ακόμη και σημειώσεις για τα εσώρουχα που φορούσαν.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, όταν συνάδελφος του Νεγκρ φέρεται να τον εντόπισε να φωτογραφίζει γυναίκα κάτω από τραπέζι. Αρχικά τέθηκε σε διαθεσιμότητα και το 2019 απολύθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, κατά τη διάρκεια της έρευνας ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επιβάλει «ταπεινωτικές καταστάσεις σε γυναίκες» κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας.

Η υπόθεση της «χημικής υποταγής»

Η υπόθεση έχει ενταχθεί στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία γύρω από τη λεγόμενη «χημική υποταγή», δηλαδή τη χορήγηση ουσιών σε ένα άτομο με σκοπό τον έλεγχο ή την κακοποίησή του.

Ειδικοί επισημαίνουν, πάντως, ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη. Ο τοξικολόγος Ζαν-Κλοντ Αλβαρέζ δήλωσε ότι στα 26 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας δεν είχε συναντήσει ξανά χρήση διουρητικών με αυτόν τον τρόπο.

Μετά και τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, εργαστήρια στη Γαλλία έχουν αρχίσει πλέον να αναζητούν και διουρητικές ουσίες κατά τις εξετάσεις περιστατικών πιθανής «χημικής υποταγής».