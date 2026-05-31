Γαλλία: Εκλάπη ξανά η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν από το μουσείο

Το έργο του Μαουρίτσιο Κατελάν, του «Comedian» που αποτελείται από μια μπανάνα, κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία, κλάπηκε από το Μουσείο που φιλοξενείται στη Γαλλία.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο είχε έρθει ξανά στο προσκήνιο όταν ένας Κινέζος Μεγιστάνας που είχε αγοράσει το έργο... έφαγε το φρούτο.

Someone ate the banana art again in France



At a museum in Metz, a visitor took a bite out of the famous “Comedian” installation by Maurizio Cattelan — a banana duct-taped to the wall.



Staff quickly replaced the fruit, as the artist had recommended always keeping spares.… pic.twitter.com/tBiKYBkomx — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2025

Πάλι, το φρούτο εξαφανίστηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από έναν φύλακα του μουσείου το απόγευμα του Σαββάτου.

Μολονότι η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε τρεις ημέρες και «η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του», το μουσείο «καταδίκασε την πράξη αυτή που θεωρείται προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα».

Η ιστορία του έργου και τα σουρεάλ περιστατικά

Το έργο «Comedian» δημιουργήθηκε το 2019 και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο Κέντρο Πομπιντού-Μετς στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυριακή χωρίς τέλος» που φιλοξενείται στο μουσείο από τον Μάιο του 2025 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε βρεθεί ο άνθρωπος που δήλωνε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι εκείνος έφαγε την μπανάνα και το μουσείο δεν κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, είπε η Έλσα Ντε Σμετ, η υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Πομπιντού. Αυτή τη φορά όμως η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος επειδή ο δράστης παραμένει άγνωστος και «δεν είναι δυνατός ο διάλογος μαζί του». Επιπλέον, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πλέον τίθεται θέμα «σεβασμού στο έργο».

Όταν η μπανάνα εκτέθηκε για πρώτη φορά, το 2019 στο Μαϊάμι, ένας άλλος καλλιτέχνης την έφαγε επίσης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμή του έργου που έφτανε τότε τα 120.000 δολάρια. Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, ένα από τα τρία «αντίτυπα» του έργου πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αγοραστής του, ο Τζάστιν Σαν, ο ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron. Λίγες ημέρες αργότερα ο επιχειρηματίας έφαγε την μπανάνα, ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες» δήλωσε, αφού κατάπιε και την τελευταία μπουκιά του έργου, ή καλύτερα θα λέγαμε της «χρυσής» μπανάνας.