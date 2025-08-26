Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού σκέφτεται να καταργήσει δύο αργίες

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, που εκτελεί τα πρωθυπουργικά καθήκοντα λιγότερο από έναν χρόνο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, με φόντο ένα σχέδιο περικοπών ύψους €43,8 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, καθώς τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, το ακροδεξιό National Rally, οι Πράσινοι και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έχουν ήδη δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την πρόταση.

Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του ως απαραίτητη «στιγμή διευκρίνισης» σε μια περίοδο «δισταγμού και αναταραχής», τονίζοντας ότι το δημόσιο χρέος αποτελεί ζήτημα «κυριαρχίας και ανεξαρτησίας» για τη Γαλλία.

«Αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον», είπε.

Γαλλία: Στο τραπέζι η κατάργηση δύο αργιών

Στο πλαίσιο των μέτρων, προτείνεται η κατάργηση δύο δημόσιων αργιών, με τη Δευτέρα του Πάσχα και την 8η Μαΐου να βρίσκονται μεταξύ των πιθανών επιλογών.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα για την 8η Μαΐου, ημέρα που τιμάται η νίκη κατά του ναζισμού και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Euronews, o αρμόδιος υπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπερασπίστηκε το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την παραγωγικότητα χωρίς αύξηση φόρων ή ΦΠΑ, ενώ τόνισε πως όλα τα μέτρα είναι «συζητήσιμα» και «τροποποιήσιμα».

Η πρόταση κατατίθεται σε ένα τεταμένο πολιτικό κλίμα, καθώς πλησιάζει η ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, δύο ημέρες πριν από τις μαζικές κινητοποιήσεις που οργανώνονται από συνδικάτα και αριστερές οργανώσεις.

Οι διαμαρτυρίες θυμίζουν το κύμα των «κίτρινων γιλέκων» του 2018, που ξεκίνησε ως αντίδραση στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και εξελίχθηκε σε ευρύτερο κίνημα κατά των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων.