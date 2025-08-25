Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης λόγω του χρέους

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, μιλώντας σε δημοσιογράφους το απόγευμα της Δευτέρας για θέματα προϋπολογισμού, ανακοίνωσε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει την ψήφο εμποστοσύνης της Βουλής.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Parisien, ο Μπαϊρού αναφέρθηκε σε μια «ανησυχητική και αποφασιστική στιγμή» για τη Γαλλία, λόγω του χρέους, την ώρα που η Ευρώπη που είναι υπερβολικά «διχασμένη.

«Ζήτησα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτός δέχτηκε, να συγκαλέσει το Κοινοβούλιο σε έκτακτη σύνοδο σε δεκαπέντε ημέρες. Εκείνη την ημέρα θα αναλάβω την ευθύνη της κυβέρνησης, με μια δήλωση γενικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 49-1 του Συντάγματός μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θα θέσει εκείνη την ημέρα «το κεντρικό ζήτημα» του «ελέγχου των οικονομικών μας».

«Ο καθένας θα κληθεί πλέον να αναλάβει τις ευθύνες του, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις δικές της», δήλωσε επίσης ο Φρανσουά Μπαϊρού, συνεχίζοντας: «Στις 8 Σεπτεμβρίου, το Κοινοβούλιο θα έχει στα χέρια του την απόφαση και ο καθένας θα δεσμευτεί ενώπιον των Γάλλων και εκεί είναι που η δημοκρατία αποκτά όλο το νόημά της».

Εκτός από την ανακοίνωση, ο Μπαϊρού μίλησε για τη διεθνή κατάσταση και τις συνέπειές της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. «Οι μεγάλες αυτοκρατορίες αποφάσισαν να επιβάλουν το νόμο τους με τη βία», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις διάφορες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, που «επιβλήθηκε» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη είναι «πολύ συχνά διχασμένη», είπε ο Μπαϊρού, ο οποίος πρόσθεσε ότι κάθε μία από τις χώρες που την απαρτίζουν προσπαθεί «να αναζητήσει πρώτα τα δικά της οφέλη».

«Η Γαλλία βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο παράδοξο, είναι απίστευτα ταλαντούχα σε όλα όσα βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας του ανθρώπινου έργου», δήλωσε στη συνέχεια ο Φρανσουά Μπαϊρού, αναφέροντας συγκεκριμένα «τις επιστήμες», τα «μαθηματικά», την «αυτοκινητοβιομηχανία» ή ακόμα και τα «πολυτελή προϊόντα».

«Ωστόσο, είμαστε ξεπερασμένοι σε όλα όσα βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας, την κατανάλωση», συνέχισε, αναφερόμενος σε μια χώρα «στην κορυφή και στο τέλος».

Ο Μπαϊρού διαβεβαίωσε ότι «άμεσος κίνδυνος» βαραίνει τη Γαλλία. «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο, διότι βρισκόμαστε στο χείλος του υπερδανεισμού», δήλωσε με σοβαρό τόνο.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «κάθε ώρα κάθε μέρας και κάθε νύχτας, το χρέος αυξήθηκε κατά 12 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον» τα τελευταία 20 χρόνια.

«Η εξάρτηση από το χρέος έχει γίνει χρόνια», είπε ο Φρανσουά Μπαϊρού, σημειώνοντας ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν «για τρέχουσες δαπάνες» και όχι για επενδύσεις.

«Το βάρος του χρέους θα γίνει φέτος ο σημαντικότερος προϋπολογισμός της χώρας», συνέχισε και είπε: «Θα αντιπροσωπεύει από μόνη της περισσότερο από το άθροισμα των προϋπολογισμών της Εθνικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Άμυνας και της Δικαιοσύνης».

Για τον πρωθυπουργό, το ύψος του χρέους φέτος είναι «66 δισεκατομμύρια», «75 δισεκατομμύρια» το επόμενο έτος και «107 δισεκατομμύρια το 2029».