Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκορνί, πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια. Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιλογή του 39χρονου Λεκορνί δείχνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να προχωρήσει με μια μειοψηφική κυβέρνηση που υποστηρίζει σθεναρά το φιλοεπιχειρηματικό πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του οποίου έχουν μειωθεί οι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους πλούσιους και έχει αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης.

Πέντε πρωθυπουργοί σε λιγότερο από δύο χρόνια στη Γαλλία

Ο Μακρόν αναγκάστηκε να διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια, αφού το κοινοβούλιο απέλυσε τον Φρανσουά Μπαϊρού εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, λόγω των σχεδίων του για τον έλεγχο του διογκούμενου χρέους της χώρας.

Αναθέτοντας το αξίωμα στον Λεκορνί, ο Macron διακινδυνεύει να αποξενώσει το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και αφήνει τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του να εξαρτώνται από την ακροδεξιά Εθνική Συμμαχία της Marine Le Pen για υποστήριξη στο κοινοβούλιο.

Η άμεση προτεραιότητα του Λεκορνί θα είναι η επίτευξη συναίνεσης για τον προϋπολογισμό του 2026, ένα έργο που αποδείχθηκε καταστροφικό για τον Μπαϊρού, ο οποίος είχε πιέσει για δραστικές περικοπές δαπανών προκειμένου να περιορίσει το έλλειμμα, το οποίο ήταν σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο της ΕΕ του 3% του ΑΕΠ.

Η πολιτική αναταραχή αυτής της εβδομάδας αποκαλύπτει την εντεινόμενη αναταραχή στη Γαλλία, η οποία αποδυναμώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, καθώς βυθίζεται όλο και περισσότερο στο τέλμα του χρέους.

Ο διορισμός του Λεκορνί δεν είναι χωρίς κίνδυνο για τον Μακρόν. Διακινδυνεύει να φανεί αδιάφορος σε μια εποχή που η λαϊκή δυσαρέσκεια σιγοβράζει και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι θέλουν αλλαγή. Οι πανεθνικές διαμαρτυρίες «Block Everything» απειλούν με εκτεταμένες αναταραχές την Τετάρτη.

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Λεκορνί διετέλεσε πρόσφατα υπουργός Άμυνας του Μακρόν, επιβλέποντας την αύξηση των αμυντικών δαπανών και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής σκέψης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Λεκορνί μπήκε στην πολιτική κάνοντας προεκλογική εκστρατεία για τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί όταν ήταν 16 ετών. Έγινε δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη Νορμανδία όταν έγινε 18 ετών και στη συνέχεια ο νεότερος κυβερνητικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί σε ηλικία 22 ετών.

Έφυγε από το συντηρητικό κόμμα Ρεπουμπλικανοί για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν, όταν ο πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, ηγήθηκε της εκστρατείας επανεκλογής του Μακρόν.

Ορίζοντας υπουργό από το δικό του στρατόπεδο με συντηρητικό υπόβαθρο, ο Μακρόν φαίνεται να έχει αποφασίσει να διατηρήσει με κάθε κόστος την οικονομική του κληρονομιά.

Οι σοσιαλιστές είχαν δεσμευτεί να ανατρέψουν ορισμένες από τις βασικές του πολιτικές υπέρ των επιχειρήσεων, όπως η κατάργηση του φόρου περιουσίας και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα που ο πρόεδρος θεωρεί απαραίτητα για να καταστήσει τη Γαλλία ελκυστική για τους επενδυτές.

Ο Λεκορνί είχε κατά καιρούς την προσοχή της Μαρίν Λε Πεν και του αρχηγού του κόμματός της Jordan Bardella, με τον οποίο ο Lecornu είχε ένα μυστικό δείπνο πέρυσι. Αξιωματούχοι του RN δήλωσαν στο Reuters ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν κάποιο είδος σιωπηρής υποστήριξης προς τον Lecornu αν ορίστηκε πρωθυπουργός.