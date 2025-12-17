Μενού

Γαλλία σε υγειονομική πίεση: Γρίπη εξαπλώνεται ραγδαία, φόβοι για επιβάρυνση των νοσοκομείων

Η γρίπη εξαπλώνεται ραγδαία στη Γαλλία, με φόβους για πίεση στα νοσοκομεία ενόψει των εορτών.

Reader symbol
Newsroom
νοσοκομείο
Νοσοκομείο στη Γαλλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη επιδημία γρίπης, καθώς οι δείκτες κρουσμάτων αυξάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ και την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται σημαντική αύξηση περιστατικών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πίεση στα νοσοκομεία, ειδικά ενόψει των εορτών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επισκέψεις στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη προβλέπεται να κορυφωθούν πριν μειωθούν στις αρχές του 2026, λόγω της μείωσης της μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ