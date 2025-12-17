Γαλλία σε υγειονομική πίεση: Γρίπη εξαπλώνεται ραγδαία, φόβοι για επιβάρυνση των νοσοκομείων

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη επιδημία γρίπης, καθώς οι δείκτες κρουσμάτων αυξάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ και την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται σημαντική αύξηση περιστατικών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πίεση στα νοσοκομεία, ειδικά ενόψει των εορτών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επισκέψεις στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη προβλέπεται να κορυφωθούν πριν μειωθούν στις αρχές του 2026, λόγω της μείωσης της μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων.