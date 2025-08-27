Γαλλία: Τα βασικά σενάρια μετά την ψήφο εμπιστοσύνης - Το «φαβορί» και ο Μακρόν

Ως «πολιτική αυτοκτονία» χαρακτηρίζουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης την απόφαση του Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνησή του ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, την ώρα που η Γαλλία βρίσκεται σε μία ιστορική καμπή για την εθνική της οικονομία.

Η Le Parisien, μάλιστα, παρουσίασε τα 10 σενάρια μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία, προτάσσοντας μεταξύ άλλων το «διακυβέρνηση ή χάος» μετά τις προχθεσινές δηλώσεις του Μπαϊρού, οι οποίες ουσιαστικά άνοιξαν τον «ασκό του Αίολου».

Γαλλία: Τα βασικά σενάρια μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Ως πρώτο σενάριο θέτει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας από τον Φρανσουά Μπαϊρού, με την έννοια ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός μπορεί να «πείσει» κάποιο κόμμα της Βουλής να τον «ακολουθήσει» στην ψήφο εμπιστοσύνης και να τον «κρατήσει» στην εξουσία. Αρκετά απαισιόδοξο σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό θα κατατεθεί στις 7 Οκτωβρίου, την ώρα που το δεύτερο σενάριο σχετίζεται -και- με τον Μακρόν: «Ανασχηματισμένη κυβέρνηση στη Γαλλία», αναφέρει σχετικά η Le Parisien.

Το άρθρο 8 του Συντάγματος προβλέπει ότι ο αρχηγός του κράτους επιλέγει τον ένοικο του Ματινιόν, χωρίς αυτός να είναι υποχρεωμένος να υποβληθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Στο τρίτο σενάριο εμπλέκεται εκ νέου ο Μακρόν, ο οποίος μπορεί να διορίσει έναν άλλον πρωθυπουργό πάλι από το κόμμα του, με κάποια φαβορί, όπως το όνομα του υπουργού Άμυνας να «παίζει» ήδη. Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο, ο κίνδυνος είναι ότι ο νέος αρχηγός της κυβέρνησης θα έχει «ακόμα πιο περιορισμένη πλειοψηφία από τον προκάτοχό του», ενώ «θα πρέπει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό σε χρόνο ρεκόρ». Με την Εθνοσυνέλευση χωρισμένη σε τρία μπλοκ, η προοπτική μιας μομφής είναι πραγματική.

Ως σενάριο, παράλληλα, «παίζει» και ο σχηματισμός κυβέρνησης «εθνικής σωτηρίας». Για να διευρύνει τη βάση του, το εκτελεστικό όργανο μπορεί να επιχειρήσει να εντάξει πρόσωπα που δεν ανήκουν στην τρέχουσα κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από Le Parisien.