Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε φωτιά που ξέσπασε σε 10όροφο κτίριο στο 3ο διαμέρισμα της Λυών, στη Γαλλία, γύρω στις 5:10 το πρωί, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Ροδανού.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, η φωτιά που ξεκίνησε από το υπόγειο, κατασβέστηκε γύρω στις 7 το πρωί. Δέκα άλλα άτομα εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο δήμαρχος της πόλης, Grégory Doucet, εκφράζει τη «βαθιά συγκίνηση» του και διευκρινίζει ότι τα τέσσερα θύματα είναι «δύο γυναίκες και δύο άνδρες». Η πόλη της Λυών άνοιξε ένα δημοτικό γυμναστήριο για να φιλοξενήσει τους πυρόπληκτους, σύμφωνα με τις αρχές.

Σημαντικές δυνάμεις «αναπτύχθηκαν γρήγορα» στον τόπο του συμβάντος, στην περιοχή του εμπορικού κέντρου Part-Dieu, με 78 πυροσβέστες και 34 οχήματα, καθώς και τέσσερα ιατρικά πληρώματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λυών.