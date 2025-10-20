Μενού

Γαλλία: Τέσσερις νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες από φωτιά σε 10ώροφο κτίριο στη Λυόν

Τραγωδία στη Γαλλία, καθώς τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και τέσσερα τραυματίστηκαν σοβαρά σε φωτιά στη Λυών.

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε φωτιά που ξέσπασε σε 10όροφο κτίριο στο 3ο διαμέρισμα της Λυών, στη Γαλλία, γύρω στις 5:10 το πρωί, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Ροδανού.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, η φωτιά που ξεκίνησε από το υπόγειο, κατασβέστηκε γύρω στις 7 το πρωί. Δέκα άλλα άτομα εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο δήμαρχος της πόλης, Grégory Doucet, εκφράζει τη «βαθιά συγκίνηση» του και διευκρινίζει ότι τα τέσσερα θύματα είναι «δύο γυναίκες και δύο άνδρες». Η πόλη της Λυών άνοιξε ένα δημοτικό γυμναστήριο για να φιλοξενήσει τους πυρόπληκτους, σύμφωνα με τις αρχές.

Σημαντικές δυνάμεις «αναπτύχθηκαν γρήγορα» στον τόπο του συμβάντος, στην περιοχή του εμπορικού κέντρου Part-Dieu, με 78 πυροσβέστες και 34 οχήματα, καθώς και τέσσερα ιατρικά πληρώματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λυών.

