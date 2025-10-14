Γάζα: Βίντεο «φρίκη» της Χαμάς που εκτελεί 8 «συνεργάτες» του Ισραήλ

Σε μια σκηνοθετημένη επίδειξη βίας και εκφοβισμού, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας (13/10)) ένα βίντεο σπάνιας αγριότητας, το οποίο δείχνει την εκτέλεση οκτώ ανδρών που κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με το Ισραήλ στη Γάζα.

Το υλικό, που αναρτήθηκε στο κανάλι Al Aqsa μέσω της πλατφόρμας Telegram, φέρεται να έχει τραβηχτεί στην πόλη της Γάζας, λίγο μετά τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε βάσει του σχεδίου Τραμπ.

Το βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού δείχνει οκτώ κρατούμενους με δεμένα χέρια και καλυμμένα μάτια, να γονατίζουν σε μια πλατεία, πριν εκτελεστούν εν ψυχρώ από ενόπλους της οργάνωσης. Το μήνυμα που συνόδευε τη δημοσίευση ανέφερε: «Η Αντίσταση εκτελεί τη θανατική ποινή σε αρκετούς συνεργάτες και εγκληματίες».

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Israel restricted aid into Gaza and kept the border shut while Hamas fighters executed men in the street alleged to be Israeli collaborators https://t.co/yttjiqeDzj pic.twitter.com/oCCC5w2sPQ — Reuters (@Reuters) October 14, 2025

«Δικαιοσύνη-εξπρές» και χάος στη Γάζα

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το οποίο παρακολούθησε το βίντεο, σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την αυθεντικότητα ή την ακριβή ημερομηνία λήψης του. Ωστόσο, η δημοσιοποίησή του θεωρείται ενδεικτική της στρατηγικής της Χαμάς να χρησιμοποιεί τον δημόσιο τρόμο ως μέσο ελέγχου, σε μια περιοχή εξουθενωμένη από μήνες πολέμου και καταστροφής.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, δεκάδες κάτοικοι της Γάζας έχουν κατηγορηθεί για συνεργασία με το Ισραήλ, συχνά χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, και έχουν εκτελεστεί χωρίς δίκη. Η Χαμάς υπερασπίζεται αυτές τις εκτελέσεις ως «μέτρα ασφαλείας», όμως διεθνείς οργανισμοί καταδικάζουν τη στάση της, χαρακτηρίζοντάς τη ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ένδειξη πλήρους απουσίας κράτους δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας.