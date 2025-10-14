Γάζα: Έφτασαν οι πρώτες σοροί Παλαιστινίων από το Ισραήλ

Οι πρώτες σοροί Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα έφθασαν στον θύλακα αφού απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Ρόιτερς οι τοπικές αρχές υγείας.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά εκατοντάδες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των οποίων μαχητές που έλαβαν μέρος στην επίθεση και στις μάχες μετά.

Νωρίτερα, o ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα των τεσσάρων ομήρων που του παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς. Σε αυτά περιλαμβάνεται η σορός του νεπαλέζου φοιτητή Μπιπίν Γιόσι.

«Επειτα από διαδικασία ταυτοποίησης (των τεσσάρων σορών) από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, οι εκπρόσωποι του στρατού πληροφόρησαν τις οικογένειες του Γκι Ιλιούζ, του Μπινίν Γιόσι και των δύο ακόμη νεκρών ισραηλινών ομήρων, για τα ονόματα των οποίων δεν έχει δοθεί ακόμη άδεια δημοσιοποίησης από τις οικογένειές τους, ότι οι άνθρωποί τους παραδόθηκαν για να ενταφιασθούν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Γκι Ιλιούζ, 26 ετών κατά τον θάνατό του, απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ Nova, θέατρο της μεγαλύτερης σφαγής που διαπράχθηκε από ομάδες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, με περισσότερους των 370 νεκρούς.

«Ο Γκι Ιλιούζ τραυματίσθηκε και απήχθη ζωντανός από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Υπέκυψε στα τραύματά του διότι δεν έλαβε την αναγκαία ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της ομηρείας του από τη Χαμάς», σύμφωνα με την ανακοίνωση.