Γάζα: Έγκριση από τον ΟΗΕ ζητούν οι ΗΠΑ για το επόμενο βήμα στο σχέδιο Τραμπ

Ζητώντας την έγκριση του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ψήφισμα που περιλαμβάνει την «επιτροπή ειρήνης» που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας μέχρι να σταθεί στα πόδια της, στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ που έφερε την κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από πολλές συζητήσεις, οι ΗΠΑ παρουσίασαν την Πέμπτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας ένα σχέδιο ψηφίσματος, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Αυτό το ψήφισμα, που θα μπορούσε να τροποποιηθεί πριν τεθεί σε ψηφοφορία, σε ημερομηνία που ακόμη δεν έχει καθοριστεί, υιοθετεί το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ με το οποίο τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στις 19 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Το κείμενο εισάγει τη σύσταση της «επιτροπής ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, η οποία αποτελεί «μεταβατικό όργανο» που θα λειτουργεί έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή «ολοκληρώσει με ικανοποιητικό τρόπο το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά της».

Από την άλλη, εγκρίνει την ανάπτυξη «μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ISF), που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί «όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκτελέσει την εντολή της, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να στηρίζει την ασφάλεια των συνόρων, συνεργαζόμενη κυρίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, να προχωρήσει στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, τον αφοπλισμό «των μη κρατικών ένοπλων ομάδων», να προστατεύει τους αμάχους και να εκπαιδεύσει την παλαιστινιακή αστυνομία.

Το σχέδιο ψηφίσματος διευκρινίζει ότι «η επιτροπή ειρήνης» και οι διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας θα έχουν εντολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με πιθανότητα παράτασής της για την ISF.

Αν και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας φαίνεται ότι στηρίζουν κατ’ αρχήν τη δημιουργία της «επιτροπής ειρήνης» και της ειρηνευτικής δύναμης, διπλωματικές πηγές σημείωσαν ότι εγείρονται ορισμένα ερωτηματικά, καθώς το κείμενο δεν αναφέρει κάποιον μηχανισμό επιτήρησης από το Συμβούλιο, δεν διευκρινίζει τι ρόλο θα διαδραματίσει η Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε περιέχει ακριβείς λεπτομέρειες για την εντολή της ISF.

Πολλές χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν σε αυτήν τη δύναμη, όπως η Ινδονησία, όμως ζητούν να προηγηθεί η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να αναπτύξουν δυνάμεις στο παλαιστινιακό έδαφος, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.