Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ μία ακόμα σορός ομήρου

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Παρασκευή στη Χαν Γιούνις ένα φέρετρο με λείψανα ομήρου της Χαμάς, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον στρατό του Ισραήλ.

«Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ερυθρό Σταυρό, ένα φέρετρο με τα λείψανα ομήρου περιήλθε στην κατοχή του και είναι καθ’ οδόν προς τα ισραηλινά στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.