Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη, Μοχάμεντ Σινβάρ

Η Χαμάς επιβεβαίωσε εχθές το βράδυ (31/08) τον θάνατο του στρατιωτικού αρχηγού της στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινβάρ, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον θάνατο του Σινβάρ, αλλά δημοσίευσε φωτογραφίες του μαζί με άλλους ηγέτες της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς τους ως «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινβάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινβάρ, του αρχηγού της ισλαμιστικής παράταξης, ο οποίος συν-ενορχηστρώθηκε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, και τον οποίο το Ισραήλ είχε σκοτώσει σε μάχη ένα χρόνο αργότερα.

Προήχθη στις υψηλότερες βαθμίδες της ομάδας μετά τον θάνατο του αδελφού του.

Ο επιβεβαιωμένος θάνατός του θα άφηνε τον στενό συνεργάτη του Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ο οποίος επί του παρόντος επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα, υπεύθυνο για την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς σε ολόκληρο τον θύλακα.

