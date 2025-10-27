Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει νέα σορό Ισραηλινού ομήρου - Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα την επικείμενη παράδοση στο Ισραήλ μιας 16ης σορού ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες μετά την έκκληση των οικογενειών να ανασταλούν τα προσεχή στάδια της συμφωνίας εκεχειρίας μέχρι να επιστραφούν όλα τα λείψανα των ομήρων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζοντας ότι στους όρους της συμφωνίας, όλοι οι όμηροι --νεκροί και ζωντανοί -- θα έπρεπε να παραδοθούν την 13η Οκτωβρίου, το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση των οικογενειών των ομήρων, κάλεσε «την ισραηλινή κυβέρνηση, την αμερικανική διοίκηση και τους μεσολαβητές να μην περάσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας έως ότου η Χαμάς εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Την ίδια ώρα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα το βράδυ τη σορό ενός 16ου ομήρου που ανέκτησε.

Σε μήνυμα στο κανάλι τους στο Telegram, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διευκρίνισαν ότι η σορός θα παραδοθεί "σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 9 η ώρα το βράδυ".

Η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους. Επρόκειτο επίσης να παραδώσει κατά την ίδια ημερομηνία τις 28 σορούς αιχμαλώτων που κρατεί, αλλά έχει επιστρέψει έως σήμερα 15, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ερυθρός Σταυρός, ένας άνθρωπος της Χαμάς και μια αιγυπτιακή ομάδα αναζητούν τα λείψανα των ομήρων που κρατούνταν επί δύο χρόνια στη Γάζα.

Το Ισραήλ, που ελέγχει όλες τις προσβάσεις στον θύλακα, επέτρεψε σε μια αιγυπτιακή αυτοκινητοπομπή να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας αυτό το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει στην έρευνα για τον εντοπισμό των σορών.

Οι ομάδες ερευνών εξοπλισμένες με εκσκαφείς πήραν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν "πέρα από την κίτρινη γραμμή, υπό την στενή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού για να εντοπίσουν την τοποθεσία των ομήρων μας", δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Σε εικόνες που μαγνητοσκοπήθηκαν από την τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου AFPTV στη συνοικία αλ Τούφα, στην πόλη της Γάζας, εκσκαφείς και φορτηγά εργάζονταν ανάμεσα στα συντρίμμια σε μια προσπάθεια να βρουν τις σορούς.

"Είναι δύσκολο να εντοπιστούν ορισμένες σοροί Ισραηλινών αιχμαλώτων, καθώς η κατοχή άλλαξε το ανάγλυφο της Γάζας (κατά τη διάρκεια του πολέμου). Επιπλέον, ορισμένοι άνθρωποι που έθαψαν αυτές τις σορούς σκοτώθηκαν οι ίδιοι ή δεν θυμούνται πλέον το μέρος όπου τις έθαψαν", δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος επανέλαβε τη βούληση του παλαιστινιακού κινήματος να παραδώσει τις σορούς, παρά τις επιπλοκές αυτές. "Δεν θα δώσουμε στην (ισραηλινή) κατοχή δικαιολογία για να ξαναρχίσει τον πόλεμο", πρόσθεσε.