Γάζα: Η Τούνμπεργκ στη μεγαλύτερη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ένας στόλος ανθρωπιστικής βοήθειας, συνοδευόμενος από ακτιβιστές και δημόσιες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, αναμένεται να αναχωρήσει από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Γάζα, σε μια προσπάθεια να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» της περιοχής.

«Η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία»

Η αποστολή, που οργανώνεται από τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, στοχεύει στη δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» και στον τερματισμό της «συνεχιζόμενης γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με το the guardian, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των πλοίων ούτε η ώρα αναχώρησης, ο στόλος αναμένεται να φτάσει στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου.

«Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία, με περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα σκάφη από όλες τις προηγούμενες προσπάθειες μαζί», δήλωσε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα σε συνέντευξη τύπου στη Βαρκελώνη.

Διεθνής κινητοποίηση και πολιτική συμμετοχή

Εκτός από τη Βαρκελώνη, δεκάδες πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν από λιμάνια της Τυνησίας και άλλων μεσογειακών χωρών στις 4 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ακτιβιστές σχεδιάζουν διαδηλώσεις και δράσεις σε 44 χώρες, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, όπως ανακοίνωσε η Τούνμπεργκ.

Η ίδια είναι μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του στόλου.

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από διάφορες χώρες, ευρωπαίοι νομοθέτες και δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου. «Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια νόμιμη αποστολή βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Πορτογαλίδα βουλευτής Μαριάνα Μορτάγκουα από τη Λισαβόνα.

Προηγούμενες αναχαιτίσεις από το Ισραήλ

Τον Ιούνιο, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν το Madleen 185 χιλιόμετρα δυτικά της Γάζας, συλλαμβάνοντας 12 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και την Τούνμπεργκ, οι οποίοι τελικά απελάθηκαν.

Τον Ιούλιο, 21 ακτιβιστές από 10 διαφορετικές χώρες αναχαιτίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τη Γάζα με το σκάφος Handala.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν επίσημα κατάσταση λιμού στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι περίπου 500.000 άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με «καταστροφικές» συνθήκες διαβίωσης.