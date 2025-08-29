Γάζα: Το Ισραήλ κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη ζώνη μάχης - Πάνω από 63.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι

Το Ισραήλ κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μάχης» και ανέσυρε τα λείψανα δύο ομήρων την Παρασκευή, καθώς ο στρατός ξεκίνησε τα «αρχικά στάδια» μιας προγραμματισμένης επίθεσης που έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη.

Όπως αναφέρει το Associated Press, καθώς ο στρατός ανακοίνωσε την επανέναρξη των μαχών, αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει αυξηθεί σε 63.025, με 59 νέους θανάτους να έχουν αναφερθεί από νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες.

Ομάδες παροχής βοήθειας και μια εκκλησία που προσφέρει καταφύγιο σε ανθρώπους δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στην πόλη της Γάζας, αρνούμενες να εγκαταλείψουν τους πεινασμένους και τους εκτοπισμένους που εξαρτώνται από αυτές.

Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη ανακοίνωση του Ισραήλ για τα σχέδιά του να επεκτείνει την επίθεσή του στην πόλη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο, ενώ υποφέρουν από την πείνα. Τις τελευταίες ημέρες, ο στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονιές στα περίχωρα της πόλης.

Την Παρασκευή το πρωί, καπνοί και εκκωφαντικές εκρήξεις ήταν ορατές και ακουστές πέρα από τα σύνορα στο νότιο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει την πόλη της Γάζας προπύργιο της Χαμάς, ισχυριζόμενο ότι ένα δίκτυο τούνελ εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από μαχητές μετά από αρκετές προηγούμενες μεγάλης κλίμακας επιδρομές στην περιοχή κατά τη διάρκεια σχεδόν 23 μηνών πολέμου.

Ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχει υποστηρίξει ότι η εξουδετέρωση των δυνατοτήτων της Χαμάς στην πόλη είναι κρίσιμη για την προστασία του Ισραήλ από την επανάληψη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο.

«Οι σφαγές δεν σταμάτησαν ποτέ ακόμη και κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών παύσεων»

Ενώ οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών και οι οργανώσεις αρωγής καταδίκασαν την ανακοίνωση της έναρξης της επίθεσης, οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι δεν έχει μεγάλη σημασία: οι επιθέσεις έχουν ήδη ενταθεί και η βοήθεια που τους παρέχεται είναι ανεπαρκής.

Ο Μοχάμεντ Αμπούλ Χάντι δήλωσε ότι δεν έχει καμία σημασία.

«Οι σφαγές δεν σταμάτησαν ποτέ, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών παύσεων», ανέφερε σε μήνυμα κειμένου που έστειλε από την πόλη της Γάζας.

Περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας την Παρασκευή. Ο αριθμός του υπουργείου — 63.025 — δεν κάνει διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Ανέφερε επίσης ότι πέντε άτομα είχαν πεθάνει από αιτίες σχετικές με τον υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 322, συμπεριλαμβανομένων 121 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Το υπουργείο είναι μέρος της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς και στελεχώνεται από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Ο ΟΗΕ και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες το θεωρούν την πιο αξιόπιστη πηγή για τα θύματα του πολέμου. Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία του, αλλά δεν έχει παράσχει τα δικά του.

Κάποιοι αρνούνται να φύγουν από την πόλη της Γάζας

Αντιμετωπίζοντας διεθνή κριτική, το Ισραήλ θέσπισε τον περασμένο μήνα αυτό που ονόμασε «τακτικές παύσεις» στην πόλη της Γάζας, οι οποίες, όπως είπε, είχαν ως στόχο να επιτρέψουν την είσοδο περισσότερων τροφίμων και βοήθειας.

Οι παύσεις περιλάμβαναν την αναστολή των εχθροπραξιών από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ., αν και οι οργανώσεις αρωγής δήλωσαν ότι οι παραδόσεις παρέμεναν δύσκολες λόγω του αποκλεισμού, των λεηλασιών και των ισραηλινών περιορισμών.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο στρατός ανακοίνωσε ότι είχε αναστείλει τις παύσεις, σηματοδοτώντας την τελευταία κλιμάκωση μετά από εβδομάδες προπαρασκευαστικών επιθέσεων σε ορισμένες γειτονιές της πόλης και την επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων.

«Θα εντείνουμε τις επιθέσεις μας μέχρι να επαναφέρουμε όλους τους απαχθέντες ομήρους και να διαλύσουμε τη Χαμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee.

Ο Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, προτρέπει εδώ και μέρες τους Παλαιστινίους στην πόλη της Γάζας να φύγουν προς το νότο, χαρακτηρίζοντας την εκκένωση «αναπόφευκτη».

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι 23.000 άνθρωποι είχαν εκκενώσει την περιοχή την τελευταία εβδομάδα, αλλά πολλοί Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας δηλώνουν εξαντλημένοι μετά από πολλαπλές μετακινήσεις και αμφισβητούν την αποχώρηση, καθώς δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος και κάθε ταξίδι είναι δαπανηρό.

Η Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας της πόλης της Γάζας δήλωσε την Παρασκευή στο Associated Press ότι οι περίπου 440 άνθρωποι που έχουν βρει καταφύγιο εκεί θα παραμείνουν μαζί με μέλη του κλήρου που θα τους βοηθήσουν.

Ο Farid Jubran είπε ότι η εκκλησία άφησε την απόφαση στους ανθρώπους, παρόλο που είχαν λίγες δυνατότητες να προστατευθούν από τις μάχες.

«Όταν αισθανόμαστε κίνδυνο, οι άνθρωποι πλησιάζουν τους τοίχους ή οτιδήποτε άλλο, είναι πιο προστατευμένοι», είπε, σημειώνοντας ότι η εκκλησία είχε λίγες συγκεκριμένες άμυνες.

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ δήλωσε ότι το προσωπικό της και οι ΜΚΟ θα παραμείνουν επίσης στο έδαφος.

Οι οργανώσεις αρωγής λένε ότι δεν ενημερώθηκαν

Καθώς το Ισραήλ ανέστειλε την παύση των εχθροπραξιών την Παρασκευή στην πόλη της Γάζας, ο στρατός δεν ανέφερε αν είχε ενημερώσει τους κατοίκους ή τις οργανώσεις αρωγής για την επικείμενη δήλωση πριν από την ανακοίνωση στις 11:30 π.μ.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, το οποίο συντονίζει μια συμμαχία οργανώσεων αρωγής που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, δήλωσε ότι δεν είχε λάβει ενημέρωση ότι οι «τακτικές παύσεις» του Ισραήλ θα ανασταλούν.

Ο ΟΗΕ δήλωσε την Πέμπτη ότι η πολιορκημένη λωρίδα θα μπορούσε να χάσει το ήμισυ της χωρητικότητας των νοσοκομειακών κλινών της κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης επίθεσης στην πόλη της Γάζας.

«Δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους που πολιορκούνται στο νότο», δήλωσε ο Ζαχέρ αλ-Βαχίντι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, σημειώνοντας ότι η βίαιη εκκένωση της μεγαλύτερης πόλης της λωρίδας θα ήταν μια περιβαλλοντική και υγειονομική καταστροφή.

Η αναστολή της παύσης έρχεται επίσης μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της κορυφαίας παγκόσμιας αρχής για την επισιτιστική ασφάλεια ότι η πόλη της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση λιμού, μετά από μήνες προειδοποιήσεων.

Ανακτήθηκαν τα λείψανα των ομήρων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο στρατός του ανέκτησε τα λείψανα δύο ομήρων — του Ilan Weiss και ενός άλλου που δεν κατονομάστηκε.

«Η εκστρατεία για την επιστροφή των ομήρων συνεχίζεται αδιάκοπα. Δεν θα ησυχάσουμε ούτε θα σιωπήσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι τους — τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Ο Weiss, 55 ετών, σκοτώθηκε στην επίθεση στο κιμπούτς Μπεέρι, μία από τις κοινότητες κοντά στη Γάζα που επιτέθηκαν οι μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Για τις οικογένειες των ομήρων, η επιστροφή των λειψάνων τους ικανοποιεί ένα βασικό αίτημα και φέρνει κάποια κατάληξη, αλλά είναι και μια υπενθύμιση των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

«Τουλάχιστον έχουν κλείσει τον κύκλο», δήλωσε η Ρούμπι Τσεν, ο γιος της οποίας απήχθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και πιστεύεται ότι είναι νεκρός. «Υπάρχουν ακόμα 49 οικογένειες που περιμένουν να κλείσουν τον κύκλο».

Από τους 251 ομήρους που αιχμαλώτισαν οι μαχητές της Χαμάς, σχεδόν 50 παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 20 που το Ισραήλ πιστεύει ότι είναι ζωντανοί.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών του Ισραήλ, το οποίο έχει οργανώσει μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες απαιτώντας κατάπαυση του πυρός για την επιστροφή των ομήρων, θρήνησε τις απώλειες και δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε μια συμφωνία για την επιστροφή τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και να παραμείνει στο τραπέζι μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι. Ο χρόνος τελειώνει για τους ομήρους», ανέφερε σε δήλωσή του.

Μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς απήγαγαν 251 άτομα και σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι από τους ομήρους έχουν απελευθερωθεί στο πλαίσιο εκεχειριών ή άλλων συμφωνιών.