Γάζα: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για «αναζωπύρωση» του πολέμου

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή στην ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» δράσης με στόχο την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ) Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε δύο σορούς ομήρων στον ισραηλινό στρατό

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι παρέλαβε άλλες δύο σορούς ομήρων, οι οποίες είχαν παραδοθεί νωρίτερα από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των δύο ομήρων παραδόθηκαν στον στρατό στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό του.

Λίγο νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι «εκπλήρωσε τη δέσμευσή της βάσει της συμφωνίας (εκεχειρίας) παραδίδοντας όλους τους εν ζωή Ισραηλινούς κρατούμενους, τους οποίους φρουρούσε, όπως και τις σορούς στις οποίες μπόρεσε να έχει πρόσβαση. Όσον αφορά τα εναπομείναντα λείψανα, η ανάκτησή τους απαιτούν σημαντική προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό», τόνιζε στην ανακοίνωση.